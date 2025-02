Pas-de-Calais : six personnes en garde à vue après la mort de deux migrants dimanche

Six personnes sont en garde à vue après la découverte dimanche de deux migrants morts sur une plage de Berck (Pas-de-Calais), a déclaré lundi le parquet de Boulogne-sur-Mer. Ces six personnes, âgées de 19 à 50 ans, sont de nationalité afghane, soudanaise et iranienne.

Six personnes, âgées de 19 à 50 ans et de nationalité afghane, soudanaise et iranienne, sont en garde à vue après la découverte dimanche de deux migrants morts sur une plage de Berck (Pas-de-Calais), a déclaré lundi le parquet de Boulogne-sur-Mer. Dimanche matin, à 10h35, un taxi-boat en provenance de la Somme est arrivé à Berck-sur-Mer, où "une soixantaine de migrants attendaient dans l'eau pour monter à bord", a précisé le parquet à l'AFP.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi En France, plus de 150 squats de migrants soutenus et financés par l’extrême gauche

Seuls 24 d'entre eux ont réussi à embarquer, tandis que 37 autres ont été pris en charge par la protection civile, a-t-il ajouté. Quelques heures plus tard, vers 15h00, le corps d'un homme d'une trentaine d’année, d'origine afghane, a été retrouvé sur la plage de Berck. Peu après, un second corps a été découvert, a poursuivi le parquet. Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte et confiée au commissariat de Berck.

"Homicide involontaire"

Vers 20h40, les migrants qui avaient réussi à monter à bord du taxi boat étaient de retour sur la Côte d'Opale, n'étant pas parvenus à traverser la Manche "pour des raisons qui demeurent encore à préciser", toujours selon le parquet. L'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (Oltim) de Coquelles, a également été saisi, notamment pour "homicide involontaire" et "mise en danger d'autrui".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un total de 230 migrants tentant de rejoindre l'Angleterre à bord de petites embarcations précaires ont été secourus en mer dimanche, selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Prémar). Une embarcation en route vers l'Angleterre s'est notamment dégonflée, entraînant le sauvetage de 57 personnes, dont une inconsciente, évacuée par hélicoptère vers l'hôpital de Boulogne-sur-Mer, et deux autres en état d'hypothermie.

Au moins 77 migrants sont morts en 2024 en tentant de rejoindre l'Angleterre à bord d'embarcations de fortune ("small boats"), un record depuis le début de ce phénomène en 2018, selon la préfecture du Pas-de-Calais.