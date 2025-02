Deux corps découverts sur une plage du Pas-de-Calais

Sur une plage du Pas-de-Calais, deux corps ont été découverts ce dimanche, une enquête à été ouverte. Selon la préfecture du Pas-de-Calais, les deux corps retrouvés pourraient être des "migrants ayant tenté d'embarquer à bord d'un taxi-boat".

Deux corps ont été découverts dimanche sur une plage de Berck (Pas-de-Calais) et une enquête du parquet a été ouverte, a appris l'AFP auprès de la préfecture.

A 14H20, "le corps d'un homme a été découvert sur la plage Terminus à Berck", puis vers 16H00, "un second corps a été retrouvé à 300 mètres" du premier, a précisé la préfecture du Pas-de-Calais. "Il pourrait s'agir de deux migrants ayant tenté d'embarquer à bord d'un taxi-boat", c'est-à-dire un canot déjà mis à l'eau que les passagers doivent rejoindre à la nage, a ajouté cette même source.

77 morts de migrants en 2024

Dimanche matin, une embarcation de migrants en route vers l'Angleterre s'était dégonflée au large de Calais, entraînant le sauvetage de 57 personnes, dont une inconsciente, et deux en hypothermie, a annoncé la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Prémar) plus tôt dans la journée.

Un autre bateau transportant 38 migrants a par ailleurs demandé de l'aide. Ses passagers ont été récupérés par le navire Minck avant d'être débarqués à Boulogne-sur-Mer, a ajouté la Prémar.

Dimanche matin, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-Nez a mobilisé différents moyens dans le détroit du Pas-de-Calais pour faire face à de nombreuses tentatives de traversée clandestines signalées dans le secteur, a souligné la préfecture maritime.

Au moins 77 migrants sont morts en 2024 en tentant de rejoindre l'Angleterre à bord d'embarcations de fortune, un record depuis le début de ce phénomène en 2018, selon la préfecture du Pas-de-Calais.