Nouvelle-Calédonie : le leader kanak Christian Tein libéré après un an de détention

Emprisonné depuis près d'un an à Mulhouse, le leader kanak Christian Tein, chef d'une organisation que la justice soupçonne d'être derrière les émeutes qui ont éclaté en Nouvelle-Calédonie l'an dernier, a été libéré. Placé sous contrôle judiciaire, il a interdiction de se rendre en Nouvelle-Calédonie et d'entrer en contact avec d'autres protagonistes du dossier.

Le leader indépendantiste kanak Christian Tein a quitté jeudi soir la prison de Mulhouse-Lutterbach, où il était en détention depuis près d'un an dans le cadre de l'enquête sur les émeutes mortelles en Nouvelle-Calédonie au printemps 2024.

"Aujourd'hui victoire"

Christian Tein est sorti en voiture du centre pénitentiaire, sans faire de déclaration, accompagné par sa compagne, qui s'était installée à Mulhouse afin de le soutenir lors des parloirs. Sa libération avait été prononcée quelques heures plus tôt par la cour d'appel de Paris.

"Ce dossier vient de rentrer dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, dans l'histoire de la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie et je ne peux que me réjouir qu'enfin des juges aient compris le fond du dossier", s'est félicité François Roux, son avocat. Christian Tein, qui comparaissait en visioconférence depuis sa prison, s'est engagé à "répondre aux convocations de la justice" et à vivre chez sa compagne en Alsace.

Placé sous contrôle judiciaire, il a interdiction de se rendre en Nouvelle-Calédonie et d'entrer en contact avec d'autres protagonistes du dossier. "Aujourd'hui victoire", a salué Jean-Luc Mélenchon sur X. "Les leaders kanaks emprisonnés à 17.000 kilomètres de chez eux sont enfin libérés. Christian Tein et ses camarades seront bientôt parmi nous", a écrit le leader insoumis.

Trois autres militants également remis en liberté

Élu en août 2024 président du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), le leader indépendantiste a toujours nié avoir appelé à commettre des violences et se présente comme un "prisonnier politique".

Il est le chef de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), une organisation que la justice soupçonne d'être derrière les émeutes qui ont éclaté le 13 mai 2024 en Nouvelle-Calédonie, faisant 14 morts, dont deux gendarmes, et plus de deux milliards d'euros de dégâts.

L'avocate générale avait requis son maintien en détention provisoire, "unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse" et pour garantir que Christian Tein, présenté comme "le commanditaire" ayant diffusé "un mot d'ordre", réponde aux convocations des juges d'instruction. L'analyse de son téléphone portable n'a révélé aucun "appel à des rassemblements armés, à des violences", seulement des documents politiques, selon le conseil.

Les trois magistrats instructeurs qui enquêtent à Paris sur les émeutes mortelles de 2024 en Nouvelle-Calédonie ont finalement ordonné le 3 juin sa remise en liberté sous contrôle judiciaire, estimant qu'à ce stade de la procédure, il n'était pas démontré que Christian Tein ou d'autres mis en examen auraient préparé un attroupement armé ou un groupement violent, avait indiqué à l'AFP une source proche du dossier.

La cour d'appel a également remis en liberté trois autres militants indépendantistes incarcérés dans l'Hexagone, Dimitri Qenegei, Guillaume Vama, Erwan Waetheane, et confirmé celle d'un quatrième, Steeve Unë.