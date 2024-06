Nouvelle-Calédonie : manifestation de soutien à Christian Tein à Mulhouse

Environ 200 personnes (185 selon la police) ont manifesté samedi à Mulhouse (Haut-Rhin) en soutien à Christian Tein, leader kanak de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), incarcéré dans la prison de cette ville alsacienne, a constaté un correspondant de l'AFP sur place. Les militants du Mouvement kanak en France (MKF) se sont réunis sur une place de la ville, avant de rejoindre la sous-préfecture pour manifester leur soutien aux Kanak indépendantistes, dont sept sont incarcérés en France. Parmi eux, Christian Tein est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach.

Munis de banderoles proclamant "Libérez nos innocents ; déportés et condamnés injustement" ou encore "La colonisation est un crime contre l'humanité", les militants sont restés rassemblés pendant environ deux heures avant de rejoindre dans le calme le site de la prison, devant laquelle ils ont manifesté jusqu'à environ 17H00.

Sept militants placés en détention provisoire dans diverses prisons en France

Depuis le début des troubles en Nouvelle-Calédonie liés à la réforme constitutionnelle sur le dégel du corps électoral, critiquée par les indépendantistes kanak, 1.520 personnes ont été interpellées, selon le haut-commissariat de la République dans l'archipel. 11 militants indépendantistes ont été interpellés le 19 juin. Parmi eux, neuf ont été placés en détention provisoire, dont sept dans diverses prisons de l'Hexagone.

Les violences, les plus graves survenues dans l'archipel depuis les années 1980, ont fait neuf morts, selon le dernier bilan des autorités, et des dégâts matériels considérables (incendies, destructions, pillages...). Un regain de tension est survenu après le transfèrement en métropole, en fin de semaine dernière, des militants indépendantistes. Les rassemblements sont par ailleurs interdits en Nouvelle-Calédonie de samedi matin à dimanche soir et le couvre-feu, en vigueur depuis le début des fortes tensions, a été prolongé jusqu'au 8 juillet, a annoncé vendredi le haut-commissariat de la République.