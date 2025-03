Mort du petit Émile : la piste familiale «pas encore refermée», malgré la levée des gardes à vue

Les quatre proches du petit Émile sont ressortis libres de leur garde à vue au bout de la nuit jeudi, juste avant une prise de parole très attendue du procureur d'Aix-en-Provence sur la mort toujours inexpliquée du garçonnet.

Après près de 48 heures de garde à vue, les quatre membres de la famille du petit Émile - ses grands-parents maternels et deux de leurs enfants majeurs - ont été libérés sans poursuites immédiates. Néanmoins, lors d'une conférence de presse tenue ce matin, le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, a souligné que la piste familiale n'était "pas encore refermée".

"Une phase se termine concernant cette piste, mais cela ne signifie pas qu'elle est fermée", a déclaré le procureur. Il a précisé que les membres de la famille étaient présents au moment de la disparition d'Émile, rendant nécessaire une compréhension approfondie de leurs réactions et des relations familiales.

Les traces d'un "traumatisme facial violent" sur le crâne d'Émile

Les investigations ont révélé que les ossements et les vêtements de l'enfant ont été déplacés et déposés peu de temps avant leur découverte. De plus, le crâne présente des stigmates évocateurs d'un traumatisme facial violent, renforçant la probabilité de l'intervention d'un tiers dans la disparition et la mort d'Émile.

Malgré la levée des gardes à vue, l'enquête se poursuit activement. Les autorités continuent d'explorer toutes les hypothèses, y compris la piste familiale.