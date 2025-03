Pascal Praud et vous - «L'affaire Daval n'a aucun intérêt» : Christophe Hondelatte et Pascal Praud débattent de la place des faits divers dans la société

La mort du petit Émile, l'affaire Grégory... Ces faits divers font la une de l'actualité. Mais passionnent-elles vraiment les Français ? Dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Christophe Hondelatte et l'animateur en débattent. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Les derniers rebondissements dans l'enquête sur la mort du petit Émile Soleil font la une de l'actualité cette semaine, et rappellent d'autres faits divers de premier plan telle que l'affaire Grégory. Pour Christophe Hondelatte, spécialiste dans le récit des faits divers et invité de l'émission Pascal Praud et vous, si ces sujets sont repris en nombre, ils ne sont pas forcément synonyme d'une passion des Français.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il y a un moment où le serpent se mort la queue. À partir du moment où les journalistes utilisent une histoire, ça passionne tout le monde (...) Les chaînes d'info en continu ont fait de l'affaire Daval, qui n'a aucun intérêt, une affaire nationale", prend-il en exemple, avant d'entamer un débat avec Pascal Praud. L'animateur pointe les rebondissements et les mystères qui peuvent subvenir dans ce genre d'affaire.