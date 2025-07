«Rien ne nous sera épargné» : les mots puissants des parents d’Emile deux ans après sa disparition

Deux ans jour pour jour après la disparition du petit Émile, dans le hameau du Haut-Vernet, ses parents sortent du silence. Dans un communiqué poignant, ils dénoncent la violence médiatique subie, réclament la vérité, tandis que les avocats de la famille maternelle pointent des pistes d’enquête toujours incertaines.

Il y a deux ans, le 8 juillet 2023, le petit Émile, âgé de deux ans et demi, disparaissait dans le hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Il venait d’arriver chez ses grands-parents pour les vacances.

Depuis, l’affaire n’a cessé d’intriguer, d’émouvoir et d’interroger. Le 30 mars 2024, des ossements de l’enfant ont été retrouvés par une promeneuse, relançant brièvement l’enquête. Pourtant, à ce jour, aucune mise en examen n’a été prononcée.

"Rien ne nous aura été épargné"

Pour la première fois depuis le drame, les parents d’Émile, Marie et Colomban, ont pris la parole dans un communiqué empreint de douleur et de colère. "Rien ne nous aura été épargné", ont-ils écrit. Ils dénoncent une surexposition médiatique invasive : "Nous avons vu étaler et décrypter nos visages, notre passé, nos parcours, nos opinions politiques, réelles ou fantasmées, notre foi catholique, nos qualités, nos défauts et ceux de nos chères familles et amis."

Deux années d’un silence assumé mais lourd. "Le sol s’est dérobé sous nos pieds. Nous avons été épiés, photographiés à notre insu, et pourtant, nous nous sommes tus, car nous n’avions rien à dire", ont déclaré les parents.

Dans ce même temps, les avocats des grands-parents maternels, brièvement placés en garde à vue en mars 2025, s’expriment aussi.

Pour l’avocate du grand-père, la piste d’un crime intra-familial semble désormais écartée. Celui de la grand-mère reste plus mesuré : il espère que d’autres hypothèses sont explorées, tout en déplorant des résultats "en deçà des espoirs", malgré le travail des enquêteurs.