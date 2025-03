Lors de la conférence de presse du 27 mars, le procureur d'Aix-en-Provence a fait le point des nouvelles avancées dans l'enquête de la mort d'Emile Soleil, qui dure depuis 20 mois. Si les membres de la famille du petit garçon en garde-à-vue ont été relachés ce 27 mars, le procureur et les enquêteurs n'excluent pas la piste familiale et l'homicide volontaire ou involontaire.

Malgré la remise en liberté des grands-parents, d'un oncle et d'une tante du petit Emile ce jeudi matin, la piste familiale n'est pas encore refermée. Le procureur et les enquêteurs n'excluent pas la piste de l'homicide volontaire ou involontaire.

Intervention "probable" d'un tiers dans sa mort

Des précisions ont été apportées ce jeudi par le procureur d'Aix-en-Provence lors d'un point presse, après vingt mois d'enquête sur la disparition et la mort du garçon. L'hypothèse de l'homicide volontaire ou involontaire semble se confirmer. Des stigmates de traumatismes faciaux violents ont été découverts sur le crâne de l'enfant, dont les ossements auraient été déplacés.

L'intervention probable d'un tiers dans la disparition et la mort d'Emile Soleil, selon le procureur, renforce ce sentiment, même si certains habitants le craignaient.

"Nous, on a toujours eu nos doutes, parce qu'avec tous les moyens qui ont été déployés le soir même, c'était impossible qu'on soit passé à côté. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doutaient. Finalement, ce n'est pas une énorme surprise, mais c'est un choc", a confié une habitante.

Les gardes à vue des grands-parents d'un oncle et une tante d'Emile n'ont pas permis d'éclaircir le mystère. Après la conférence de presse des autorités judiciaires, demeure "la frustration" selon Magalie, une habitante du Vernet.

"On n'est pas plus avancé. C'est comme un soufflé qui retombe, on a cru qu'il y avait une piste, puis non. Les jours précédents, j'étais sous le choc de l'annonce d'un rebondissement dans l'affaire", explique la riveraine. Aujourd'hui, "c'est plus la tristesse qui m'envahit, car les détails morbides qui ont été donnés par le procureur nourrissent des visions assez tristes", a confié Magalie.

Dans le petit village montagnard du Vernet, les habitants ont l'espoir que l'affaire ne s'enlisera pas et que la vérité sera rapidement établie.