Mort du petit Émile : ce que l'on sait et ce qu'il reste à découvrir

L'hypothèse de l'"intervention d'un tiers" se dessine dans la disparition et la mort du petit Émile, selon le procureur d'Aix-en-Provence, qui n'écarte pas totalement la piste familiale, même si les grands-parents, l'oncle et la tante de l'enfant sont ressortis libres de garde à vue.

Le procureur de la République Jean-Luc Blachon a distillé jeudi matin des éléments factuels, un an après la découverte fortuite du crâne et des restes du garçonnet, âgé de deux ans et demi lors de sa disparition en juillet 2023.

Un traumatisme facial violent

"Les vêtements et les ossements retrouvés ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte, a déclaré Jean-Luc Blachon devant des dizaines de journalistes, ajoutant que selon les expertises, "le corps de l'enfant ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés dans la forêt" et que des "stigmates anatomiques, évocateurs d'un traumatisme facial violent" ont été retrouvés sur son crâne. Les expertises introduisent donc "la probabilité d'intervention d'un tiers dans la disparition et la mort d'Émile Soleil", a ajouté le procureur.

La piste familiale pas refermée

C'est pourquoi les enquêteurs continuent de s'intéresser au cercle proche, "la page n'est pas tournée", indique le procureur Jean-Luc Blachon. "Aujourd'hui, il y a une phase qui se termine concernant cette piste. Ça ne veut pas dire qu'elle se termine définitivement. Il peut survenir au cours des investigations futures des éléments complémentaires, nouveaux, qui sont susceptibles de la prolonger. Rien n'est écarté à ce jour", a-t-il déclaré.

Les déclarations vont faire l'objet d'une analyse minutieuse

Et ce n'est pas parce qu'une garde à vue se termine sans mise en examen que son contenu n'a aucune valeur pour les enquêteurs, bien au contraire. "Les gardes à vue, en tout cas les déclarations, vont faire l'objet d'une analyse minutieuse et nous verrons si elles sont en mesure d'éclairer ou de privilégier d'autres pistes de travail", a-t-il précisé.

Le procureur a rappelé que les relevés scientifiques effectués lors de la saisie du véhicule et de la remorque à chevaux du grand-père sont toujours en cours d'analyse.