Mort de deux enfants français à Gaza fin 2023 : Israël visé à Paris par une plainte pour génocide

Une grand-mère a déposé plainte en France pour meurtre et génocide après la mort de ses deux petits-enfants français à Gaza en octobre 2023, visant les autorités israéliennes.

Une plainte contre X pour meurtre et génocide a été déposée vendredi en France par une grand-mère accusant les autorités israéliennes d'être responsables de la mort de ses deux petits-enfants français à Gaza en octobre 2023.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Cette plainte avec constitution de partie civile, annoncée vendredi à l'AFP par l'avocat Arié Alimi et déposée le matin-même au pôle crimes contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris, vise à obtenir la désignation d'un juge d'instruction. La Ligue des droits de l'Homme compte se constituer partie civile.

Une plainte de 48 pages

Cette plainte pourrait avoir "des conséquences judiciaires, politiques et peut-être diplomatiques importantes", en déclenchant des "mandats d'arrêts internationaux avec un effet dissuasif important sur les auteurs et complices de ces faits", a dit espérer Me Alimi, lors d'une conférence de presse vendredi matin.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Ce n'est pas cette plainte qui va arrêter les chars", a-t-il toutefois concédé, mais en déclenchant "la compétence directe de la juridiction française car il s'agit de victimes françaises", elle pourrait amener la justice française à se prononcer sur ces accusations de "génocide", catégoriquement rejetées par Israël comme "scandaleuses".

À lire aussi Gaza : les corps de deux otages détenus par le Hamas ramenés en Israël lors d'une opération spéciale

La plainte de 48 pages dénonce la mort de Janna et Abderrahim Abudaher, alors âgés de 6 et 9 ans, dans un bombardement israélien le 24 octobre 2023, 17 jours après l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien. Elle est déposée par Jacqueline Rivault, la grand-mère maternelle des enfants.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Selon la plainte, les "bombardements réguliers" de l'armée israélienne ont amené la famille à se réfugier dans une maison "au nord de la bande de Gaza", touchée par deux missiles, dont l'un est entré "directement dans la chambre où se trouvait la famille".

"Je ne suis pas sûr que ça aurait été le cas s'ils étaient morts ailleurs"

Abderrahim est mort "sur le coup", et Janna peu après. "On ne leur a pas laissé le choix, si ce n'est d'être tués dans des circonstances atroces" a dit leur grand-mère Jacqueline Rivault.

La suite après cette publicité

Leur petit frère, Omar, qui vient d'avoir cinq ans, également blessé, "ne comprend pas qu'il ne reverra plus jamais son frère et sa sœur", selon la plaignante.

Il vit toujours à Gaza, comme sa mère, Yasmine Z., également blessée et condamnée en 2019 en son absence à Paris pour financement du terrorisme pour avoir distribué de l'argent à Gaza à des membres du Jihad islamique et du Hamas entre 2012 et 2013. Elle est visée par un mandat d'arrêt.

Déjà sollicité par l'AFP sur le cas de ces deux enfants, le parquet antiterroriste avait répondu pour la dernière fois fin 2024 n'avoir pas ouvert d'enquête.

"Je ne suis pas sûr que ça aurait été le cas s'ils étaient morts ailleurs", a lancé Me Alimi, tandis que son confrère Emmanuel Daoud, conseil de la LDH, a évoqué une décision "indigne" prise "pour ne pas embarrasser un allié indéfectible, l'Etat d'Israël".

Pas de réaction de la part de l'ambassade d'Israël

"Nous estimons que ces enfants sont morts dans le cadre d'une politique délibérée, organisée, visant l'intégralité de la population de Gaza avec peut-être une intention génocidaire", selon Me Alimi.

La plainte contre X vise "les militaires qui ont tiré sur la maison en question" mais aussi, au titre de la "complicité", le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le gouvernement israélien ainsi que Tsahal (armée israélienne), soit "toutes celles et tous ceux qui ont donné des instructions", a ajouté Me Daoud.

Contactée vendredi par l'AFP, l'ambassade d'Israël n'a pas réagi à l'annonce de cette plainte dans l'immédiat. L'attaque déclenchée le 7 octobre 2023 par le Hamas a entraîné la mort de 1.218 personnes côté israélien, en majorité des civils.

En retour, Israël a lancé une campagne militaire de représailles qui a tué plus de 54.600 Palestiniens, majoritairement des civils, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza, jugées fiables par l'ONU.

Une forte pression internationale

Israël fait face à une pression internationale croissante. Benjamin Netanyahu et l'ex-ministre de la Défense Yoav Gallant sont visés par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité et crimes de guerre.

En janvier 2024, la Cour internationale de justice a appelé Israël à prévenir tout acte de génocide. Le chef des opérations humanitaires de l'ONU a aussi a exhorté mi-mai les dirigeants mondiaux à "agir pour empêcher un génocide".

Un certain nombre d'actions judiciaires ont été entreprises en lien avec ce "génocide" imputé à Israël, par exemple en Suisse, aux Pays-Bas ou encore en Allemagne.

Trois plaintes ont été déposées en France ces derniers mois contre des membres d'associations franco-israéliens ou un soldat de Tsahal, accusés de génocide ou de complicité.