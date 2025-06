Gaza : les corps de deux otages détenus par le Hamas ramenés en Israël lors d'une opération spéciale

Les corps de deux otages israélo-américains enlevés au kibboutz Nir Or lors lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 ont été ramenés en Israël au cours d'une opération spéciale.

Les corps de deux otages israélo-américains enlevés au kibboutz Nir Or lors lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 ont été ramenés en Israël au cours d'une opération spéciale, a annoncé jeudi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

"Au cours d'une opération spéciale du Shin Bet (l'agence de la sécurité intérieure, NDLR) et de l'armée dans la bande de Gaza, les corps de deux de nos otages détenus par l'organisation terroriste meurtrière Hamas ont été ramenés en Israël : Judy Weinstein-Haggai et Gad Haggai du kibboutz Nir Oz, que leur mémoire soit bénie", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Judy et Gad ont été assassinés le 7 octobre et enlevés vers la bande de Gaza", a-t-il ajouté.

