Lutte contre l'immigration irrégulière : en Gironde, les forces de l'ordre sont déployées pour multiplier les contrôles

En Gironde, les forces de l'ordre ont mis en place des contrôles sur des points de passage très fréquentés via l'opération nationale de lutte contre l'immigration clandestine et irrégulière. Illustration sur l'autoroute A10.

"Passport, visa, please". Voici ce qu'il est possible d'entendre de la bouche des forces de l'ordre déployées ce mardi matin au péage de Virsac, en Gironde, sur l'autoroute A10, dans le sens Bordeaux-Paris. Ce déploiement est lié à l'opération nationale de lutte contre l'immigration clandestine et irrégulière.

Une centaine de gendarmes, de policiers et de douaniers mobilisés

Les cars de transport qui arrivent du sud de la région de la frontière espagnole sont dans la ligne de mire de la gendarmerie.

"Ce sont des relations internationales entre tous les pays. Ils partent de bonne heure. Nous, qui sommes spécialisés dans tout ce qui est documents d'identité, sommes capables de tout vérifier. Et en plus, on est en relation directe avec le service étranger de la préfecture de Bordeaux. On les appelle, ils nous connaissent, on travaille avec eux", raconte l'adjudant Jeff.

Une centaine de gendarmes, de policiers et de douaniers sont mobilisés en Gironde pour cette opération de lutte contre l'immigration irrégulière et clandestine. "Il y a un flux qui nous vient principalement de la péninsule ibérique avec des étrangers en situation régulière, pour l'essentiel originaires d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne", explique Grégory Lecru, le directeur de cabinet du préfet.

Avant d'ajouter : "Plus de 2.700 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés en Gironde en 2024. En 2025, au terme d'un peu plus de 4 mois, on est à peu près 950 étrangers en situation irrégulière interpellés. Donc, on est sur le même niveau".

Dans la foulée de ces contrôles, insistent les autorités, des investigations ciblant les filières de travail illégales et les réseaux de passeurs. "Vous avez un renouvellement ? Vous l'avez le papier ?", questionnent-ils.