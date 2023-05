Triple homicide de Dreux : l'ex-conjoint de la mère mis en examen et écroué

L'homme soupçonné d'avoir tué son ex-femme et leurs deux enfants, retrouvés morts jeudi à Dreux en Eure-et-Loir, a été mis en examen pour "homicides volontaires aggravés" et placé en détention provisoire, a annoncé lundi le procureur de la République de Chartres. Agé de 46 ans, cet homme avait été arrêté samedi matin dans les Yvelines. "Le juge des libertés et de la détention a décidé de placer le mis en examen en détention provisoire" conformément aux réquisitions du parquet, a précisé le procureur Frédéric Chevallier dans un communiqué.

