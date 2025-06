Article Suggestions

En France, quelque 4.000 forces de l’ordre sont mobilisées, ce mercredi et ce jeudi, dans le cadre d’opérations de contrôle national contre l’immigration illégale en particulier dans les gares et les bus. En déplacement pour superviser ces opérations, Bruno Retailleau a annoncé des mesures de tolérance zéro et plaide pour une coopération renforcée au niveau européen.