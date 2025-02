Explosion rue de Trevise : la mairie de Paris sera jugée pour «homicides et blessures involontaires»

L'explosion, survenue en janvier 2019, avait causé la mort de quatre personnes dont deux pompiers, blessé plus de 200 personnes et provoqué des dégâts considérables. Dans cette affaire, la Ville de Paris et le Syndic sont accusés de manquements, ayant ignoré la gravité du problème quand ils auraient pu agir.

Trois juges d'instruction ont ordonné un procès pour blessures et homicides involontaires contre la mairie de Paris et le syndic de copropriété pour l'explosion de la rue de Trévise ayant fait quatre morts et plus de 200 blessés en janvier 2019, a appris l'AFP vendredi de sources proches du dossier.

L'information judiciaire a mis en évidence des "fautes d'imprudence et de négligence de la Ville de Paris", qui n'a pas diligenté "les investigations nécessaires pour rechercher les causes de l'affaissement du trottoir", notent les juges d'instruction dans leur ordonnance signée le 21 février et consultée vendredi par l'AFP.

"Homicides et blessures involontaires"

L'affaissement a entraîné la rupture d'une canalisation de gaz à l'origine de l'explosion. Le syndic de copropriété a tardé "à faire procéder à la réparation du collecteur d'eaux usées de l'immeuble" alors qu'il était informé "dès le 25 novembre 2015" de la fuite d'eaux usées, est-il souligné.

La Ville de Paris et le syndic seront jugés devant le tribunal correctionnel pour "homicides et blessures involontaires" ainsi que pour "destruction, dégradation ou détérioration par l'effet d'une explosion ou d'un incendie de biens immobiliers ou mobiliers", ont ordonné les magistrats.

"Ce renvoi va permettre un débat contradictoire à l'audience, au cours de laquelle le tribunal correctionnel ne pourra ignorer les incohérences des expertises pénales, et leur discordance avec l'expertise civile qui retient une causalité de l'accident très différente", a réagi auprès de l'AFP Me Sabrina Goldman, avocate de la Ville de Paris.

Quatre morts et plus de 200 blessés

"Même si la ville a indemnisé les victimes dans le cadre de l'accord cadre, elle conteste sa responsabilité et aura à cœur de s'expliquer", a-t-elle ajouté. L'avocat du syndic de copropriété n'a pu être joint dans l'immédiat. Le 12 janvier 2019, rue de Trévise dans le IXe arrondissement, une explosion a tué quatre personnes, dont deux pompiers, blessé plus de 200 personnes et fait environ 400 sinistrés.

"C'est une grande satisfaction pour l'ensemble de mes clients et nous attendons avec impatience que le procès puisse avoir lieu", a réagi auprès de l'AFP Me Olivier Morice, qui représente des parties civiles. Les juges d'instruction ont suivi les réquisitions du parquet de Paris mi-octobre. Une première audience sur l'organisation du procès devant le tribunal correctionnel de Paris est prévue le 23 mai. Les dates de l'audience seront alors annoncées.