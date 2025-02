Enquête ouverte après l'incendie d'une mosquée dans le Loiret

Un incendie a ravagé dans la nuit de mardi à mercredi la salle de prière musulmane de Jargeau, dans le Loiret, près d'Orléans. La cause de l'incendie est pour le moment inconnue. Bruno Retailleau a annoncé ce jeudi qu'une enquête avait été ouverte pour "destruction et dégradation par moyen dangereux pour les personnes".

L’incendie survenu hier soir à la mosquée de Jargeau dans le Loiret est un drame pour les fidèles particulièrement alors qu’ils s’apprêtent à entrer dans le mois du ramadan.

Une enquête est en cours pour en déterminer la cause. Je tiens à exprimer mon soutien aux musulmans de… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) February 27, 2025

Une enquête ouverte pour "destruction et dégradation par moyen dangereux pour les personnes"

"Une enquête est en cours pour en déterminer la cause. Je tiens à exprimer mon soutien aux musulmans de Jargeau", a ajouté le ministre.

La procédure "est ouverte du chef de destruction et dégradation par moyen dangereux pour les personnes", a précisé à l'AFP la procureure de la République d'Orléans Emmanuelle Bochenek-Puren.

Les investigations, "qui sont confiées à la brigade territoriale de Jargeau et à la brigade de recherches d'Orléans", se poursuivent, a ajouté la procureure.

L'incendie s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi, un peu avant 2H du matin, a précisé la gendarmerie, qui a engagé la cellule d'identification criminelle pour déterminer l'origine du feu. Sur les réseaux sociaux, des images montraient le lieu de culte presque entièrement détruit par les flammes.

"L'incendie n'a suscité que très peu de réactions de nos politiques et dans nos médias"

"Ce lieu de culte a déjà été dégradé par des inscriptions racistes et antimusulmanes le 7 février dernier et reçu des menaces en 2023", a dénoncé mercredi dans un communiqué diffusé sur X le Conseil français du culte musulman (CFCM), qui fait part de son indignation et de sa tristesse.

"Pour l'heure, l'incendie fait l'objet d'une enquête ouverte pour 'destruction par moyen dangereux pour les personnes' selon les termes de la procureur(e) d'Orléans. Mais, force est de constater que l'incendie n'a suscité que très peu de réactions de nos politiques et dans nos médias", a regretté le CFCM.

COMMUNIQUÉ



La mosquée DITIB de Jargeau complètement détruite par un incendie



Nous sommes profondément choqués, tristes et indignés de voir la mosquée de Jargeau (45), affilée à DITIB, complètement détruite par un incendie qui l’a ravagée dans la nuit du 25 au 26 février.



Ce… pic.twitter.com/LnExVgbaVi — CFCM (@CfcmOfficiel) February 26, 2025

La section du Loiret de La France insoumise (LFI) a réagi sur X indiquant que "l'association avait (...) reçu différentes lettres de menaces au cours de ces dernières années". "Ce bâtiment de l'association culturelle franco-turque avait déjà été la cible, ce mois-ci, de tags injurieux et xénophobes contre nos compatriotes", a ajouté LFI.

Selon la patronne des Verts Marine Tondelier, "l'extrême droite attise la haine islamophobe tandis que le gouvernement reste silencieux face à sa banalisation dans l'espace public. Tout mon soutien à la communauté musulmane de Jargeau".