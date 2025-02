Élisabeth Borne veut agir contre les élèves porteurs de couteau

Ce jeudi 6 février, la ministre de l’Éducation nationale, Élisabeth Borne, a indiqué que les élèves pris en possession d'une arme blanche dans un établissement scolaire passeront à l'avenir systématiquement en conseil de discipline.

Les élèves pris en possession d'une arme blanche dans un établissement scolaire passeront à l'avenir systématiquement en conseil de discipline, a annoncé jeudi la ministre de l’Éducation nationale Élisabeth Borne, deux jours après qu'un lycéen a été grièvement blessé à Bagneux (Hauts-de-Seine). "C’est un problème qui va au-delà de l’école. Trop d’armes blanches circulent chez les jeunes. C’est un problème auquel nous sommes confrontés quotidiennement", dit la ministre dans un entretien accordé à Ouest-France.

"Je vais modifier rapidement le Code de l’éducation"

"Par décret, je vais modifier rapidement le Code de l’éducation : au sein des établissements, tout port d’arme blanche devra donner lieu à un passage systématique en conseil de discipline et à un signalement au procureur via l’article 40. On ne doit rien laisser passer", ajoute-t-elle, précisant "échanger" sur le sujet avec les ministres de l’Intérieur et de la Justice.

Mardi, un lycéen de 17 ans, a été grièvement blessé à l'arme blanche dans la cour de son établissement à Bagneux. Selon une source policière, lors d'un différend entre élèves durant une pause, un étudiant majeur en BTS a attaqué le lycéen au couteau, le blessant près du cœur. Le pronostic vital de la victime n'était plus engagé mercredi, selon le parquet de Nanterre.