INFO EUROPE 1 – L’afflux massif de cocaïne en Europe fait chuter le prix de gros des trafiquants parisiens

Une vaste opération européenne a visé ce mardi la mafia calabraise. 28 membres de la 'Ndrangheta ont été arrêtés, soupçonnés d’avoir importé de la cocaïne depuis l’Amérique du Sud. Un trafic massif qui fait chuter les prix de gros en France, tandis que le prix au détail reste stable, porté par une pureté record.



Coup de filet d’Europol, ce mardi, contre la 'Ndranghetta. L’agence de police européenne a coordonné l’interpellation de 28 membres de la mafia calabraise, tous soupçonnés d’avoir importé depuis l’Amérique du Sud de la cocaïne.

La poudre blanche inonde l’Europe. Selon les informations d'Europe 1, en France, son prix d’achat par les trafiquants a chuté d’un tiers en quelques mois seulement.

Des marchés encombrés

En 2024, le prix de gros de la cocaïne atteignait 29.800 euros le kilo en moyenne sur le marché national. Mais depuis le début l’année, le kilo de cocaïne se négocie entre 17.000 et 18.000 euros le kilo dans l’agglomération parisienne. Une forte baisse de l’ordre de 40% qui s’explique selon une note de l’office anti-stupéfiants par le "surplus de cocaïne" dans les pays producteurs.

En clair, la Colombie exporte, depuis 2023, 50% de plus de poudre blanche qui se retrouve donc sur le marché français, encombrant les stocks déjà pleins et étant de fait bradée par les trafiquants.

Un gramme vendu entre 60 et 70 euros

Le prix au détail, c’est-à-dire le gramme vendu sur les points de deal ou par des livreurs, lui reste stable : entre 60 et 70 euros le gramme sur la plaque parisienne. Il ne baisse pas, en raison de l’augmentation de pureté du produit stupéfiant. L’année dernière la teneur moyenne de principe actif de la cocaïne s’élevait à 75% en moyenne contre 53% il y a dix ans.

Les grands gagnants de cette trajectoire sont les trafiquants, grossistes et semi-grossistes. Eux n’ont plus aucune difficulté à acheter de la cocaïne très bon marché. Ils ont recours à des passeurs à moindre coût et abaissent ainsi leurs frais de transport pour des bénéfices de mois en mois toujours plus rentables.