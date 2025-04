Contre-ingérence militaire : plus de la moitié des incidents concerne l’aérospatial et les technologies de rupture

Article Suggestions

Entre tensions diplomatiques et instabilité, le contexte international attise les convoitises militaires. La défense française est ainsi visée par des opérations d'espionnage. Les incidents se multiplient autour des bases militaires, alors la contre-ingérence militaire s'organise. D'ici 2030, une centaine d'agents va être recrutée par la Direction du renseignement et de la sécurité et de la défense.