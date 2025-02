Cocaïne : des saisies mettent en évidence une nouvelle porte d'entrée dans le sud de la France

Les saisies de cocaïne se multiplient sur l'axe autoroutier Barcelone-Perpignan, attestant de l'apparition d'une nouvelle porte d'entrée pour cette drogue en France, a souligné ce mercredi les autorités françaises.

Les saisies de cocaïne se multiplient sur l'axe autoroutier Barcelone-Perpignan, attestant de l'apparition d'une nouvelle porte d'entrée pour cette drogue en France, a-t-on appris mercredi auprès des autorités françaises. Les douaniers et policiers ont mis la main sur 400 kg de cocaïne en 2023, 495 en 2024, et déjà 545 en ce début d'année 2025.

"Une nouvelle voie d'entrée de la cocaïne semble être apparue en Europe. Des cargaisons de cocaïne provenant d'Amérique latine, transiteraient par le sud de l'Espagne avant d'être expédiées par voitures ou camions vers la France, l'Italie, l'Allemagne et la Pologne", a dit à l'AFP le procureur de Perpignan, Jean-David Cavaillé.

Le trafic en provenance d'Espagne "s'intensifie"

"Entre 60 et 65% du trafic de drogue Espagne-France passe par cet axe", précise le magistrat, le reste transitant par l'autre grand axe routier Espagne-France (A63), à l'ouest de la chaîne des Pyrénées. L'Autoroute A9, axe Barcelone-Montpellier-Marseille, était déjà répertorié comme la principale porte d'entrée en France du cannabis produit au Maroc, qui transite par l'Espagne (17 tonnes saisies en 2024), mais jusqu'en 2022, les prises de cocaïne y étaient rares.

La cocaïne expédiée depuis des pays d'Amérique latine est dissimulée dans du fret maritime. "Le port de Barcelone est un point d'entrée, mais pas le seul. (...) Le trafic de cocaïne en provenance d'Espagne s'intensifie", observe le directeur régional des douanes de Perpignan, David Cugnetti.

"Ça arrive de partout"

Début février, alors qu'ils s'attendaient à saisir du cannabis, des policiers de l'Office anti-stupéfiants (OFAST) ont intercepté dans une station-service de l'A9 près de Narbonne une Mercedes chargée de 387 kilos de cocaïne, en provenance d'Espagne, qui se dirigeait vers le nord de la France. Le 23 janvier, les douaniers des Pyrénées-Orientales ont découvert lors d'un contrôle sur l'autoroute A9 au passage frontalier du Perthus, une cargaison de 165 kg de cocaïne dans un camion dont les occupants italiens ont été ensuite condamnés à cinq ans de prison ferme.

"La demande augmente, donc le trafic augmente, ça arrive de partout, du Havre, d'Anvers, d'Afrique de l'ouest. Avant, on avait plus des trafics de fourmis, de mules, via les aéroports, mais vu la consommation, les cargaisons de plus de 100 kilos se multiplient", selon une source policière.