Drogue : 53,5 tonnes de cocaïne saisies en 2024, plus du double de 2023

Selon les chiffres définitifs communiqués jeudi par le ministère de l'Intérieur, près de 53,5 tonnes de cocaïne ont été saisies par les autorités françaises en 2024. Un chiffre en augmentation de près de 130% par rapport à l'année précédente, souligne les autorités.

Un total de 53,5 tonnes de cocaïne ont été saisies par les autorités françaises en 2024, soit une augmentation de 130% comparé à l'année précédente, selon les chiffres définitifs communiqués jeudi par le ministère de l'Intérieur. Les saisies de drogue de synthèse sont également en hausse : plus de 9 millions de comprimés d'ecstasy et de MDMA ont été saisis (+123 % par rapport à 2023), ainsi que 618 kg d'amphétamines et de méthamphétamines (+133 %).

La France, "à la fois une zone de transit et une zone de consommation"

Mais les chiffres sont en baisse pour le cannabis (101 tonnes saisies, -19%). Une tonne d'héroïne a aussi été saisie en 2024. Ces saisies ont été faites par différents services : police, gendarmerie, douanes et marine nationale, détaille le ministère de l'Intérieur.

La France est "à la fois une zone de transit et une zone de consommation" des drogues de synthèse, précisent les autorités, qui rappellent que la "consommation des nouveaux produits de synthèse" est en "forte croissance" et génère un "accroissement du trafic". Les saisies de produits stupéfiants, même massives, n'ont que peu de conséquences sur le trafic, notent cependant les spécialistes, et elles ne représentent qu'une infime partie de ce qui entre et circule réellement en France.