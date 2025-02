Arrestation d'un automobiliste avec 380 kilos de cocaïne près de Narbonne

Ce jeudi 6 février, les autorités de l'Aude ont annoncé l'arrestation d'un homme dans une station-service qui transportait plus de 300 kilos de cocaïne en voiture. Fin novembre, les douanes avaient saisi plus de 850 kilos de pollen de cannabis près de Revel. Les saisies 2025 atteignent déjà de nouveaux records.

Un homme transportant 380 kilos de cocaïne a été interpellé mercredi aux abords de Narbonne (Aude), a affirmé jeudi à l'AFP une source proche de l'enquête, ce qui porte à 545 kilos le volume de cette drogue déjà saisie en 2025 dans la région.

De la cocaïne à la place du cannabis

L'homme au volant d'une Mercedes a été arrêté dans une station-service, après que son véhicule a été repéré à la frontière espagnole, a ajouté cette source, confirmant une information de la Dépêche du Midi.

Cette interpellation fait suite, rappelle le quotidien régional, à une première affaire au cours de laquelle 850 kilos de pollen de cannabis avaient été interceptés fin novembre par les douanes près de Revel (Haute-Garonne).

La Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Bordeaux avait alors saisi l'Office anti-stupéfiants (OFAST) de Toulouse pour poursuivre les investigations.

Lors de l'arrestation de mercredi, les agents de l'OFAST s'attendaient à saisir du cannabis et ont donc été surpris de trouver de la cocaïne, les saisies de cette drogue étant jusqu'à récemment relativement rares dans le secteur, a souligné cette source proche de l'enquête, précisant que la cocaïne était a priori destinée au nord de l'Hexagone.

Dans cette région frontalière avec l'Espagne, les saisies de cocaïne ont enregistré une importante augmentation à partir de 2023, atteignant un niveau de plus de 400 kilos par an en 2023 et en 2024, a indiqué à l'AFP une source judiciaire dans les Pyrénées-Orientales.

Les premières saisies de 2025 ont donc déjà dépassé ce bilan annuel, avec précédemment une cargaison de 165 kg de cocaïne interceptée le 23 janvier sur l'autoroute A9 en provenance d'Espagne, dans un camion dont les occupants italiens ont été ensuite condamnés à cinq ans de prison ferme.