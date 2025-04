Chants homophobes dans les stades : Viencent Labrune, président de la LFP, visé par une plainte pour injure publique

Vincent Labrune, président de la LFP, est visé par une plainte pour injure publique homophobe après la diffusion sur Instagram d’un chant homophobe de supporters stéphanois. Stop Homophobie dénonce la banalisation de ces propos, malgré les excuses de la LFP et le retrait rapide de la vidéo.

Le président de la Ligue de football professionnel Vincent Labrune est visé par une plainte pour injure publique homophobe, après une publication sur Instagram de la LFP - désormais indisponible - qui reprenait un chant homophobe de supporters stéphanois, a annoncé vendredi l'association Stop Homophobie à l'AFP.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'association déposera vendredi à Paris cette plainte contre Vincent Labrune, identifié comme directeur de publication du compte Instagram incriminé.

"Vincent Labrune n'est pas visé en tant que personne, mais comme directeur des publications de la LFP. Afin d'éviter tout amalgame, il attaquera tous ceux qui associeront son nom à l'homophobie pour dénonciation calomnieuse et diffamation", a précisé son entourage.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Stop Homophobie affirme que le compte Instagram officiel de la Ligue 1 a diffusé samedi une vidéo annonçant la rencontre entre l'AS Saint-Étienne et l'Olympique Lyonnais dans laquelle on peut entendre "un chant de supporters (...) homophobe : Oh Lyonnais, bande de pédés".

Ledit chant "a été repris dans les tribunes" le lendemain pendant le match, sans "réaction" des organisateurs, dénonce encore Stop Homophobie.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les associations anti-homophobie "avaient déjà, à plusieurs reprises, alerté la LFP ainsi que les diffuseurs des matchs de football – Amazon et DAZN – sur la persistance de chants homophobes dans les tribunes", rappelle Stop Homophobie.

Pour Étienne Deshoulières, avocat de l'association, la diffusion d'un tel chant "à des fins promotionnelles sur les réseaux sociaux" illustre "la banalisation de l'homophobie" dans le football.

La suite après cette publicité

Sollicitée par l'AFP, la LFP s'est dite "étonnée" de cette plainte, qui "fait suite à la diffusion regrettable d'un extrait vidéo" avec "des propos discriminatoires tenus par des supporters".

"Dès l'identification de ces propos, la LFP a retiré la vidéo" et elle "présente ses sincères excuses à toutes les personnes qui ont pu être choquées ou affectées par ce contenu", a ajouté la Ligue.

Elle a insisté longuement sur son "engagement de longue date dans la lutte contre toutes les formes de discrimination, et plus particulièrement contre l'homophobie."

Une source proche de la LFP a présenté celle-ci comme "quasiment la seule instance sportive à s'engager pour lutter contre l'homophobie" et dénoncé une plainte s'apparentant à "du harcèlement contre une institution et ses dirigeants très engagés sur ce sujet" et des associations cherchant "avant tout de la publicité".

Quelque 202 sanctions ont été prises lors de la saison 2022/2023 par la commission de discipline de la LFP pour des faits de discrimination, en grande majorité à caractère homophobe, lors de 175 matches.

En cas de chants à caractère homophobe, une rencontre peut être interrompue ou totalement arrêtée.