Neuf mois après son évasion, Mohamed Amra a été arrêté en Roumanie, annonce Bruno Retailleau

Ce samedi, Bruno Retailleau a annoncé sur son compte Twitter l'arrestation en Roumanie de Mohamed Amra, neuf mois après son évasion lors de l'attaque ultraviolente d'un fourgon au péage d'Incarville (Eure). Le narcotrafiquant de 30 ans est soupçonné d'avoir commandité des meurtres alors qu'il était en détention.

Le narcotrafiquant Mohamed Amra, en fuite depuis son évasion sanglante il y a plus de neuf mois, a été arrêté en Roumanie, a annoncé samedi sur X le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau.

Je félicite toutes les forces qui ont permis l’arrestation de Mohamed Amra en Roumanie aujourd’hui . Je remercie chaleureusement la Roumanie pour sa coopération décisive. — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) February 22, 2025

Deux agents pénitentiaires avaient été tués

"Au terme d'une traque de plusieurs mois, Amra a été arrêté, enfin !", s'est réjoui sur X le Premier ministre François Bayrou, tandis que le président Emmanuel Macron a salué "un formidable succès". Le 14 mai 2024, deux agents pénitentiaires avaient été tués et trois autres blessés lors de l'attaque ultraviolente de leur fourgon au péage d'Incarville (Eure) pour libérer Amra.

Ce narcotrafiquant de 30 ans est soupçonné d'avoir commandité des meurtres alors qu'il était en détention. Au moment de son évasion, Mohamed Amra avait été extrait de sa cellule pour être amené chez un juge d'instruction pour y être interrogé.

Cette attaque commando à la voiture-bélier et aux fusils d'assaut a aussi jeté une lumière crue sur le degré de violence atteint par une nouvelle génération de trafiquants de drogue.

La scène avait de plus été filmée par une caméra de surveillance du péage d'Incarville : on y voit plusieurs hommes, cagoulés et vêtus de noir, tirer sans sommation apparente sur les surveillants de prison, pour libérer Mohamed Amra qui, à la tête d'un réseau, est soupçonné d'avoir commandité des meurtres en lien avec des trafics de stupéfiants.

Le fugitif et ses complices étaient recherchés en France par plus de trois cents enquêteurs. La traque s'était aussi organisée au-delà des frontières hexagonales, avec une "notice rouge" émise par Interpol à la demande des autorités françaises pour localiser le détenu évadé.