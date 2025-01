Drogue : 165 kg de cocaïne saisis sur l'A9, cinq ans ferme pour deux trafiquants

Deux hommes de nationalité italienne ont été condamnés cinq ans de prison ferme ce lundi, pour avoir transporté une cargaison de 165 kg de cocaïne. Il avaient été arrêtés au péage du Boulou sur l'autoroute A9, juste après le passage de la frontière avec l'Espagne.

Une cargaison de 165 kg de cocaïne a été saisie sur l'autoroute A9 en provenance d'Espagne, dans un camion dont les occupants ont été condamnés lundi à cinq ans de prison ferme, ont indiqué les douanes dans un communiqué.

Les deux hommes de nationalité italienne, chauffeur et passager d'un "tracteur routier", c'est-à-dire une cabine de camion semi-remorque mais sans remorque associée, ont été arrêtés au péage du Boulou, juste après le passage de la frontière avec l'Espagne.

Une amende douanière de 8,25 millions d'euros

A bord de la cabine, les douaniers ont fouillé cinq cartons de déménagement qui "contenaient des paquets carrés de cocaïne", entourés de film plastique, d'un poids total de 165 kg.

"Présentés ce lundi 27 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Perpignan, les deux prévenus ont été condamnés en solidarité à 5 ans d'emprisonnement (...), interdiction du territoire français pendant 10 ans, ainsi qu'à une amende douanière de 8,25 millions d'euros, ont précisé les services des douanes.

Alors que les saisies de cocaïne étaient rares sur l'axe routier entre Barcelone et Perpignan, elles ont enregistré une importante augmentation à partir de 2023, a indiqué à l'AFP une source judiciaire dans les Pyrénées-Orientales.

Au cours de cette année-là et en 2024, les saisies de cocaïne ont ainsi été de plus de 400 kg par an dans ce département frontalier, a-t-elle précisé.