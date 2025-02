Après une saisie de 237 kg de cocaïne au port du Havre, trois suspects présentés à la justice à Paris

Article Suggestions

Ce dimanche 23 février, une nouvelle saisie record de cocaïne a été enregistrée par la police, de plus de 230 kilos, interceptée au Havre et en provenance de Guadeloupe. Trois personnes ont été placées en détention provisoire. Au moins 47 tonnes de cocaïne saisies en métropole et en Outre-mer en 2024.