Cambriolages, trafic de drogue, tentatives de meurtres... Qui est Mohamed Amra

Après neuf mois de cavale, Mohamed Amra a été interpellé samedi par la police roumaine à Bucarest. Des cambriolages au banditisme, en passant par le trafic de drogue et les tentatives de meurtres, retour sur le parcours de celui qui est surnommé "La Mouche" dans le milieu.



Fin de cavale pour "La Mouche". Mohamed Amra, le fugitif le plus recherché de France, a été interpellé en Roumanie. Il était en fuite depuis 9 mois. Le 14 mai 2024, deux agents pénitentiaires avaient été tués et trois autres blessés lors de l'attaque ultraviolente de leur fourgon au péage d'Incarville (Eure) pour libérer Amra. Retour sur le parcours criminel de cet homme dont la liste des antécédents judiciaires s'égrène sur plusieurs pages.

Dès 11 ans, violences et cambriolages

Alors qu'il a entre 11 et 14 ans, il est mis en cause pour 19 faits, des violences et des cambriolages. Systématiquement, les affaires sont classées sans suite par la justice. À l'aube de sa majorité, il enchaîne les cambriolages en Basse-Normandie. Il est très connu de la police locale qui l'implique en à peine quatre mois pour une dizaine de vols aggravés.

Mais c'est en 2015 qu'il bascule dans le banditisme, la violence avec armes, les séquestrations ou encore les tentatives de meurtres. Six procédures sont ouvertes par la police judiciaire en quelques mois seulement. Six mois plus tard, son ADN est retrouvé sur les lieux d'une fusillade en région rouennaise. La veille, plusieurs individus avaient réclamé 55.000 euros à la victime.

Un trafiquant d'envergure internationale

Quelques années plus tard, le 15 juin 2022, un trafiquant de stupéfiants originaire de Dreux est retrouvé mort à Marseille. Mohamed Amra est soupçonné d'avoir envoyé deux tueurs le liquider. Selon les informations d'Europe 1, l'Ofast, l'Office anti-stupéfiants, le considère même comme un trafiquant d'envergure internationale capable d'acheminer de la drogue depuis les Antilles jusqu'à Marseille.