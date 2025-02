Elle est considérée comme la plus grosse affaire de fraude aux compteurs Linky en France. L'auteur de cette gigantesque ruse, âgé de 59 ans, vient d'être arrêté, après avoir empoché 300.000 euros pour ses services. Cet ancien employé d'Enedis encourt une peine de sept ans de prison et 750.000 euros d'amende.

La plus importante fraude aux compteurs Linky se passe en Gironde. L'homme de 59 ans a été arrêté par les gendarmes. Le suspect aurait touché près de 300.000 euros en échange de ses services, consistant à truquer le compteur pour faire baisser très nettement la facture.

374 interventions entre 2023 et 2024

Tout commence en septembre dernier, quand la gendarmerie de la Gironde enregistre plusieurs plaintes d'Enedis. Le fournisseur d'énergie constate de nombreuses pertes liées à la modification de compteur Linky. En effet, un petit dispositif a été posé chez des particuliers, dans des entreprises, dans des commerces, qui, comme par magie, fait chuter la consommation électrique détectée par le compteur. Une chute vertigineuse... de 80% à 90% !

Les enquêtes permettent de comprendre que certaines de ces opérations frauduleuses ont été réalisées par les clients eux-mêmes. Mais d'autres assurent aux militaires qu'un homme est intervenu contre rémunération, se faisant payer 800 euros à chaque fois. La brigade de recherche d'Arcachon finit par identifier un ancien salarié d'Enedis.

D'après le parquet de Bordeaux, les investigations permettent d'imputer à ce quinquagénaire 374 faits entre juin 2023 et septembre 2024. Le procureur de Bordeaux estime que cela lui aurait rapporté un peu plus de 299.000 euros. Placé sous contrôle judiciaire, il sera jugé en mai prochain. Une maison, un appartement, un camping-car, ou encore une BMW, ont d'ores et déjà été saisis dans le cadre de cette procédure.

À noter que le suspect est poursuivi pour escroquerie au préjudice d'un organisme chargé d'une mission de service public. Il encourt une peine de sept ans de prison et 750.000 euros d'amende.