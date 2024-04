Linky : Enedis met en garde contre des risques liés à des techniques de fraude

Enedis lance un avertissement à tous ceux qui seraient tentés de trafiquer leur compteur Linky. Dans son édition de ce mardi 2 avril, Le Parisien braque les projecteurs sur des fraudes, pratiquées par des consommateurs ou des techniciens, qui permettent de réduire le montant de la facture d'électricité. Comme le rapporte le quotidien, l'une de ces fraudes, appelée technique de dérivation, est réalisable en peu de temps et elle peut même faire diminuer ce montant jusqu'à 70%.

Trafiquer son compteur, "c'est exposer sa vie", alerte Enedis

Mais ce type de manipulation n'est pas sans risque pour les foyers, bien au contraire. Interrogé par Le Parisien, le directeur clients d'Enedis, Éric Salomon, explique que faire cette manœuvre "sous tension, c'est exposer sa vie. Et des fils mal branchés, ou qui bougent avec le temps, ça peut provoquer des incendies. Dans les immeubles, cela constitue aussi une mise en danger de la vie d'autrui".

Aussi, cela peut s'apparenter à du "vol d'énergie". Dans ce cas, le consommateur s'expose à une peine de trois d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende comme le mentionne l'article 311-3 du code pénal.

"1.000 fraudes avérées" sur 37 millions de boîtiers

Selon le directeur clients, le trafic de compteur reste toutefois limité. Sur les 37 millions de boitiers vert fluo installés partout en France, "1.000 fraudes sont avérées". Il assure que ces dernières ne passent pas sous les radars du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.

"Si le compteur est modifié, de quelque façon que ce soit, on le saura en temps réel. Toute tentative de fraude est repérée grâce aux milliers de contrôles assermentés sur le terrain et aux 250 agents qui travaillent grâce aux alertes et à l'intelligence artificielle", détaille Éric Salomon. Pour diminuer sa facture d'électricité, il sera donc toujours plus sécurisé d'adopter les recommandations gouvernementales.