Vigilance orages en région parisienne : les compagnies doivent réduire de 20% leurs vols à Orly vendredi soir

La Direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 20% leur programme de vols vendredi soir à l'aéroport d'Orly, pour limiter d'éventuelles perturbations liées à un épisode orageux annoncé par Météo-France.

"Afin de limiter les perturbations du trafic aérien, la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) demande aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols de 20% sur l'aéroport de Paris-Orly à partir de 18h00 jusqu'à 24h00", a indiqué la DGAC dans un communiqué.

Météo-France a annoncé vendredi matin le passage de 28 départements du sud-ouest et du nord-ouest de la France en vigilance orange à partir de l'après-midi en raison d'une "dégradation orageuse", avec un fort risque de phénomènes localement violents.

"Cet épisode météorologique couvrira la région parisienne dans le courant de la soirée"

Dix départements du sud-ouest (Ariège, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Tarn-et-Garonne et Hautes-Pyrénées) et neuf du nord-ouest (toute la région Normandie, Eure-et-Loir, Mayenne, Oise, Nord, Pas-de-Calais, Sarthe, Somme, Yvelines, Val d'Oise, Paris et la petite couronne) seront concernés progressivement à partir de 16H00, selon un bulletin de Météo-France publié vendredi matin.

"Cet épisode météorologique couvrira la région parisienne dans le courant de la soirée", a souligné la DGAC, invitant les passagers à s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur vol dans cet aéroport situé au sud de Paris. Elle n'a en revanche pas mentionné de réduction des vols pour l'aéroport de Roissy, situé au nord de la capitale.

Sur le nord-ouest de la France, les prévisionnistes anticipent dans l'après-midi et en soirée "de fortes rafales de vent, de l'ordre de 100 km/h, localement 110/120 km/h, de fortes précipitations (jusqu'à 30/50 mm en 2 à 3 heures) et de chutes de grêle moyenne à grosse". Dix départements dans le nord de la France devraient rester en vigilance orange samedi.