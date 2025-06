Orages : 17 départements placés en vigilance orange vendredi après-midi

Météo-France a placé 17 départements du sud-ouest et du nord-ouest en vigilance orange dès ce vendredi après-midi avec orages violents, fortes rafales (jusqu’à 120 km/h), grêle et fortes pluies. Des phénomènes localement violents sont aussi possibles dans les zones limitrophes aux départements touchés par cette vigilance.

Météo-France a annoncé le passage de 17 départements du sud-ouest et du nord-ouest de la France en vigilance orange à partir de vendredi après-midi en raison d'une "dégradation orageuse", avec un fort risque de phénomènes localement violents.

Huit départements du sud-ouest (Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées) et neuf du nord-ouest (toute la région Normandie et Mayenne, Pas-de-Calais, Sarthe, Somme) seront concernés progressivement à partir de 16H00, selon un bulletin de Météo-France publié vendredi matin.

Sur le nord-ouest, les prévisionnistes anticipent dans l'après-midi et en soirée "de fortes rafales de vent, de l'ordre de 100 km/h, localement 110/120 km/h, de fortes précipitations (jusqu'à 30/50 mm en 2 à 3 heures) et de chutes de grêle moyenne à grosse".

"Sur la Nouvelle-Aquitaine par ailleurs, les cumuls de pluie pourront devenir importants"

Dans le sud-ouest, "de fortes chutes de grêle (diamètre souvent supérieur à 2 cm), ainsi que de fortes rafales, de l'ordre de 100 km/h localement", sont attendues par endroits sur l'ouest de l'Occitanie et le sud de la Nouvelle-Aquitaine.

"Sur la Nouvelle-Aquitaine par ailleurs, les cumuls de pluie pourront devenir importants, de l'ordre de 30 à 50 mm en une à 3 heures", ajoute Météo-France, précisant que "l'activité électrique sera intense".

"Sur les départements limitrophes de ceux placés en vigilance orange, compte tenu des incertitudes inhérentes à la situation, des phénomènes localement violents sont également possibles", prévient l'agence météorologique.