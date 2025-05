«Pour le respect de l’environnement, mais sans condamner les gens» : ces Strasbourgeois soulagés par la fin des ZFE

Plusieurs automobilistes strasbourgeois ont fait part de leur satisfaction, après l'adoption, mercredi soir par l'Assemblée nationale, de la suppression des ZFE (zones à faibles émissions). Pour ces derniers, le dispositif créait des inégalités, desservant les personnes n'ayant pas les moyens de s'acheter une nouvelle voiture, plus aux normes.

Soulagement pour de nombreux automobilistes. L’Assemblée nationale a acté mercredi soir la fin des fameuses ZFE, les zones à faibles émissions, qui restreignent la circulation de certains véhicules les plus polluants dans plusieurs villes françaises. Parmi elles : Strasbourg, où la mesure avait déjà été mise en place.

Les Crit’air 4 et plus interdits depuis trois ans

"Je trouve cela très bien ! On n’a pas tous les moyens de changer notre véhicule et pour aller travailler, cela va nous enlever un poids", indique Carmen. "Si moi, j’ai les moyens de pouvoir acheter une voiture récente et qui pollue moins ou une électrique, bien évidemment ! Mais cela dépend d’où on vient et on sait que les premières personnes impactées par l’écologie sont celles avec des revenus un peu bas", ajoute Assia, pointant l'injustice de cette mesure.

Oussama estime lui qu'il existe d'autres moyens d'améliorer la qualité de l’air. "Personnellement, je pense que c’est l’Etat qui doit intervenir pour trouver d’autres alternatives, d’autres solutions. Il y a des usines et d’autres industries qui polluent plus que les voitures. Je suis pour le respect de l’environnement, mais sans condamner les gens", estime ce dernier.

Depuis trois ans et la mise en place de la ZFE à Strasbourg, les Crit’air 4 et plus étaient interdits de circulation. Les Crit’air 3 s'apprêtaient à l'être d’ici 2027. Théoriquement, la mairie écologiste, qui n’a pas encore réagi, va donc devoir tout bonnement renoncer à ce dispositif.