Orages : vigilance prolongée dans le centre-est, alerte élargie au nord-est dimanche

Météo-France maintient l’alerte orange pour orages ce samedi dans sept départements du centre-est et prévoit un épisode orageux intense dimanche dans six départements du nord-est. De fortes précipitations, de la grêle, des rafales de vent et une activité électrique marquée sont attendues, perturbant notamment le trafic sur les grands axes en ce week-end classé rouge.