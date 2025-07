Les premières images de trois bébés fossas au Zoo de Paris, une espèce extrêmement rare venue de Madagascar

Trois fossas - deux mâles et une femelle - ont vu le jour au Parc Zoologique de Paris le 8 mai dernier. Ils ont été présentés pour la première fois au public il y a quelques jours. Cette espèce, originaire de Madagascar, est considérée comme vulnérable par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Annoncée cette semaine, la naissance de trois bébés fossas est un événement "exceptionnel", souligne le Parc Zoologique de Paris sur ses réseaux sociaux. "Âgés de deux mois, les petits pèsent déjà plus de 700 grammes et se développent bien sous la vigilance des soigneurs et vétérinaires", informe l'établissement.

En 2025, seuls deux autres zoos, au Royaume-Uni et aux États-Unis, ont enregistré une portée de ce curieux prédateur venu de Madagascar. Le grand public peut désormais admirer quelques heures par jour ces trois bébés qui ont commencé à sortir dans leur espace extérieur.

Une espèce solitaire

Le fossa est le plus redoutable prédateur de Madagascar. Sa capacité à grimper avec agilité aux arbres, lui permet d'attraper des proies comme les lémuriens. Mais il est pourtant classé comme espèce vulnérable par l’Union internationale pour la conservation de la nature, sa population étant estimée entre 2.500 et 3.500 individus sur l'île. La disparition de son habitat ou encore le manque de proies à chasser peuvent notamment expliquer pourquoi la survie de l'espèce est menacée.

Mais, s'ils sont si peu nombreux, c'est aussi parce qu'ils sont, par essence, très solitaires. Ainsi, cet animal à l'allure d'un petit puma et au pellage brun se reproduit rarement, soit une semaine par an dans son milieu naturel, lorsque la femelle est en chaleur. Ce qui complique grandement la tâche lorsqu'ils sont en captivité, les équipes de gestion des animaux devant rapidement identifier le moment de la reproduction.

Cette nouvelle portée, la troisième pour cette femelle de 11 ans, est une grande nouvelle pour le Parc Zoologique de Paris. Le mâle reproducteur a été confié par un zoo belge dans le cadre d'un échange temporaire. Les bébés fossas vont rester auprès de leur mère entre 12 et 18 mois avant d'être confiés à d'autres parcs zoologiques.