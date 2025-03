Journée mondiale du recyclage : comment faut-il recycler ses pots de yaourt ?

Alors que la Journée mondiale du recyclage se tient ce mardi 18 mars, les pots de yaourt sont toujours mal recyclés par les consommateurs. Un pot sur quatre finit dans la mauvaise poubelle avant d'être enfoui ou incinérés.

C'est la Journée mondiale du recyclage ce mardi 18 mars. Emballages en plastique ou en carton, vêtements, meubles, objets : en France, le taux de recyclage des déchets ménagers est de 42% alors que l'objectif fixé par l'Union européenne était de 55% d'ici à 2025. Certains produits s'avèrent plus difficiles à recycler que d'autres comme les pots de yaourt. Chaque Français en consomme 170 chaque année. Ce petit pot en plastique s'avère difficile à recycler.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Journée mondiale du recyclage : le reconditionnement des smartphones a la cote

Une matière complexe à recycler

Une fois son yaourt terminé, Gilles, un Parisien, se pose toujours la même question : dans quelle poubelle faut-il le jeter ? Il opte pour la poubelle des ordures ménagères. Mauvais réflexe, car depuis 2023, les pots se jettent dans le bac de tri. Un pot sur quatre continue pourtant de finir dans la mauvaise poubelle avant d'être enfoui ou incinéré.

À lire aussi Avec le développement de la voiture électrique, l'enjeu du recyclage des batteries en France

Une campagne d'information a été lancée récemment afin de mieux informer les consommateurs. Mais même bien triés, les pots restent compliqués à recycler, explique Muriel Papin, déléguée générale de l'association No Plastic in My Sea.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Le polystyrène est une matière qui est extrêmement complexe à recycler. Seuls 2% des pots de yaourt sont envoyés en Espagne car ils ne sont pas recyclés en France. Et même en Espagne, ils ne sont pas réellement recyclés mais 'décyclés'. C'est-à-dire qu'on n'en refait pas des pots de yaourt mais plutôt des cintres ou des pots de fleurs, par exemple", explique-t-elle.

Dans les prochains mois, une nouvelle usine de recyclage verra le jour en Belgique et permettra cette fois-ci de créer des pots recyclés. Mais selon les estimations, moins de 10% des pots de yaourt y seront effectivement traités.