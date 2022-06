Recyclage : innover pour un avenir plus vert

Cet article est sponsorisé par Derichebourg

Derichebourg Environnement partage avec Europe 1 une envie de mettre à l’honneur les citoyens et entreprises qui font bouger les choses. Pour tendre vers un avenir plus vert et responsable, celui qui se place comme l’un des leaders mondiaux du recyclage des métaux, innove avec ses techniques de recyclage du cuivre. Une initiative soutenue par France Relance.

Les enjeux du recyclage

La croissance mondiale a raréfié les ressources naturelles, il est donc essentiel de trouver des solutions permettant malgré tout de satisfaire la demande. C’est l’une des raisons pour lesquelles le recyclage est au cœur de l’actualité ; et les récentes tensions géopolitiques ne font que renforcer cet enjeu. Le plan France Relance soutient les initiatives allant dans le sens de l’économie circulaire, au-delà du schéma linéaire traditionnel "produire - consommer - jeter". L’ambition est de viser une économie plus sobre et plus respectueuse de la planète ; mais également d’assurer l’indépendance stratégique de la France dans les relations internationales.

France Relance soutient ainsi l’initiative de Derichebourg Environnement autour du recyclage du cuivre, matière première indispensable à la transition énergétique et la mobilité électrique.

Recycler le cuivre : comment ?

Il faut pouvoir remettre sur le marché des matières premières recyclées de qualité. Objectifs : préserver les ressources naturelles, réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation globale d’énergie. Derichebourg Environnement a développé en ce sens des technologies pour recycler le cuivre. L’idée est que les câbles issus de véhicules hors d’usage, de la démolition de bâtiments ou d’équipements en fin de vie soient valorisés au maximum. Les câbles sont ainsi broyés pour séparer le cuivre du plastique. Les fractions de cuivre sont ensuite triées et analysées, afin d’être recyclées pour l’industrie sous forme de grenailles.

Une première installation de recyclage de câbles électriques a vu le jour en 2020 à Saint Marcel, en Région Bourgogne-Franche-Comté. En 2022, c’est le tour d’Escautpont dans les Hauts-de-France. Ce projet est d’ailleurs lauréat de l’appel à projets "(Re)localisations" du plan France Relance.

Des bénéfices concrets

Chaque année, Derichebourg Environnement recycle 3,7 millions de tonnes de métaux. Grâce à sa politique de recherche et développement, les installations de recyclage de câbles électriques ont déjà permis de traiter 20 000 tonnes de matière par site et par an. Sur chaque site, 14 emplois ont été créés.

Produire une tonne de cuivre à partir de cuivre recyclé économise 65% de CO2 par rapport à la production d’une tonne de cuivre à partir de minerai, et comme les métaux non ferreux sont recyclables à l’infini… c’est une bonne nouvelle pour l’industrie et pour la planète.

