Alors que la décrue s'achève, l'Ille-et-Vilaine a toujours les pieds dans la boue. À l'heure du constat, les dégâts sont considérables. Au moins une vingtaine de communes sont touchées et les assureurs ont déjà débuté leur tournée. Europe 1 a pu les suivre.

Des inondations d'une ampleur historique. En Ille-et-Vilaine, l'eau est enfin descendue après une longue décrue. Désormais, l'heure est au constat des dégâts. En visite à Redon ce week-end, les ministres de l'Intérieur, de l'Écologie et de la ruralité ont annoncé l'accélération de toutes les dispositions administratives pour mettre en place rapidement les indemnisations des sinistrés.

Alors qu'au moins une vingtaine de communes touchées, les assureurs ont déjà débuté leur tournée. Europe 1 a pu les suivre.

Des expertises "au plus vite"

Arrivée dans le jardin de Michel, une brigade d'assureurs et d'experts se tient au milieu de ce que la Vilaine a charrié de détritus et de branches d'arbres. "C'est monté jusqu'où à peu près ?", demande l'une des assureurs. "60 centimètres, ici. Vous voyez le sommier, tout ce qu'il a ici, c'est mort. C'est désolant mais c'est comme ça", répond Michel, résigné.

Dans sa propriété, une épaisse couche de boue au sol, des odeurs déjà tenaces d'humidité. Anne-Sophie est venue constater les dégâts 24 heures après l'appel de son client. "On en a profité pour prévoir l'expertise au plus vite", explique-t-elle, tentant ainsi de miser sur la réactivité pour rassurer.

"Pour les naufragés, si je puis dire, c'est mieux ! Notamment pour que je puisse attaquer le nettoyage, etc. Vous comprenez ? Tant que l'assureur n'est pas passé, je dis, bon, je laisse en l'état pour qu'il apprécie", complète Michel.

Des sinistrés "très affectés moralement"

Les sinistrés sont "très affectés moralement", précise Nathalie, inspectrice Indemnisation chez Allianz. "C'est leur maison. Ils ont eu peur de l'eau. Donc c'est exceptionnel puisqu'on a quand même beaucoup de communes qui sont touchées, c'est impressionnant. Et malheureusement, c'est de plus en plus souvent", souligne-t-elle.

Percer un acompte, faire venir les entreprises de nettoyage... Toute la semaine entre Rennes et Redon, les assureurs visiteront des centaines de logements sinistrés.