Inondations en Bretagne : comment savoir si votre logement est situé en zone inondable ?

Une crue historique est attendue à compter de ce jeudi en Ille-et-Vilaine où certaines communes, notamment celle de Redon, sont déjà sous les eaux depuis plusieurs jours. Il existe néanmoins des outils pour connaître exactement la nature du risque à l'endroit où vous résidez.

Le sud de l'Ille-et-Vilaine est déjà sous les eaux et le pire reste à venir. Confrontée à d'importantes crues depuis plusieurs jours, qui touchent également les départements de Loire-Atlantique et du Morbihan, la commune de Redon a subi de plein fouet le passage de la tempête Ivo et se prépare à un pic historique de la Vilaine à compter de ce jeudi. Le ministre délégué à l'Intérieur, Nicolas Daragon, a enclenché la procédure accélérée de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, tandis que les habitants constatent des dégâts toujours plus conséquents.

Ces inondations, qui surviennent un an et demi après les crues historiques dans le Pas-de-Calais et plus de trois mois après celles de la Drôme et de l'Ardèche, soulignent à nouveau une réalité : de moins en moins d'habitants, dans l'Hexagone, seront hors de danger dans les années à venir. Actuellement, 18 millions de Français vivent dans une zone inondable, mais seuls 36% d'entre eux ont conscience d'être exposés au risque selon les chiffres du ministère de la Transition écologique.

Des informations détaillées en rentrant une simple adresse

Il est pourtant possible, en quelques clics, de savoir si vous résidez ou non dans une zone inondable. Le site internet Georisques, réalisé en partenariat avec le ministère, dresse un état des lieux précis de la situation à l'adresse que vous avez indiquée. Un rapport détaillé du type de risque auquel vous êtes soumis vous est affiché, ainsi que tous les autres sinistres qui peuvent, potentiellement, menacer votre commune. À titre d'exemple, le risque d'inondation est effectivement noté comme "existant" dans le sud de la ville de Redon (Ille-et-Vilaine) "par une crue à débordement lent de cours d'eau" qui correspond bien à la situation actuelle dans la commune. "Il s'agit d'inondations relativement longues, qui peuvent persister plusieurs jours, voire semaines", précise le site.

Selon les chiffres du ministère de la Transition écologique, 12.500 communes disposent d'un plan de prévention des risques naturels, dont près de 10.900 par un plan de prévention inondation. Un dispositif qui peut se traduire par un système d'alerte aux populations via des SMS transmis directement aux habitants. Le site vigicrues.gouv.fr offre aussi un suivi en temps réel de la vigilance cours d'eau par cours d'eau. À noter enfin qu'être informé des risques au moment d'acheter un logement est une obligation inscrite dans le Code de l'environnement.