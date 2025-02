Inondations en Bretagne : la lente décrue de la Vilaine scrutée par les sinistrés

Le pic de la Vilaine étant passé, les départements de l'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de la Loire-Atlantique sont redescendus en vigilance orange, a indiqué Vigicrues dans son dernier bulletin. Un soulagement pour les communes sinistrées, où les habitants ont commencé à constater les dégâts.

Le débit de la Vilaine diminue enfin, après quatre jours d'inondations historiques. La vigilance rouge a été levée dans les trois départements concernés : le Morbihan, la Loire-Atlantique et l'Ille-et-Vilaine. Les niveaux d'eau baissent à certains endroits, a annoncé la mairie de Redon ce vendredi soir, ville située au carrefour du territoire touché par la crue.

La baisse des niveaux est également visible dans les villages voisins où les sinistrés découvrent peu à peu l'ampleur des dégâts, comme l'a constaté Europe 1 à Saint-Malo-de-Phily, en Ille-et-Vilaine.

"Tout est perdu"

Le débit de la Vilaine y est toujours intense. Les chemins de halage les plus noyés sont encore imperceptibles chez Gilles et son fils. La maison de 1876 avait toujours évité l'eau, sauf cette fois-ci. "Ça montait jusqu'au-dessus du frigo. Ici, il y avait 20 cm", décrit Gilles.

"À 6 heures, ça commençait à rentrer par la porte de devant et la porte du côté. Même sur le côté, ça rentrait tellement ça poussait. Il y a beaucoup de courant, donc ça pousse à fond. Ça fait un an et demi qu'on est en travaux. On a fini les enduits la semaine dernière... Tout est perdu. Quand on voit tout le boulot qui a été investi, c'est ça qui fait mal", complète son fils.

Une "surprise générale"

Les prochains jours s'annoncent éprouvants après déjà cette semaine, où la maire Marie-Claire Brault aura vu l'eau monter plus haut que jamais, jusqu'à ensevelir des maisons de deux mètres.

"Les gens qui sont en bord de Vilaine, ils ont leurs repères, ils ont leur petit bâton, puis ils ont leurs mesures. Là, ça a été la surprise générale. Parce que les petits bâtons, qui les rassuraient d'habitude, ont disparu. C'est arrivé comme une vague. Et là, ça ne descend pas très vite", commente-t-elle. La décrue, encore lente, permettra lundi de constituer des équipes de volontaires pour nettoyer les maisons sinistrées.