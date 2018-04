La SNCF annonce un trafic très perturbé pour mardi

La grève à la SNCF à l'appel des quatre syndicats représentatifs se traduira mardi par un TGV sur huit et, en régions, un TER et un Transilien sur cinq en circulation en moyenne, a annoncé dimanche l'entreprise ferroviaire. La SNCF a indiqué que 48% des cheminots seront en grève mardi ainsi que 77% des seuls conducteurs de trains.

En raison d’une grève nationale #SNCF, la circulation des trains sera perturbée. La liste des trains sera disponible chaque jour à 17h sur l’appli SNCF et le site SNCF https://t.co/dQweMu8j6t pour vos trajets du lendemain. — SNCF (@SNCF) 1 avril 2018

Un trafic "très perturbé" mardi et mercredi. Selon la SNCF, le trafic sera "quasi normal" lundi soir, mais "très perturbé" mardi et mercredi. En conséquence, 12% des TGV devraient circuler au niveau national mardi, ainsi que 28% des Transiliens, 13% des Intercités et 30% des TER.

Circulation variable en Ile-de-France. En Ile-de-France, la circulation sera variable selon les lignes, allant de un train sur deux sur le RER A à un sur trois sur le RER B et un sur cinq sur le RER C, selon les prévisions de la direction de la SNCF qui anticipe en revanche un trafic "normal" lundi après 19h, contrairement aux précédentes mises en garde du PDG Guillaume Pépy.