Réélection de Sissi en Égypte : le monde regarde ailleurs mais ferait mieux de s'inquiéter

L’élection présidentielle en Égypte. Le vote a duré trois jours, l’heure est au dépouillement.

Dépouillons-nous en effet de toutes illusions. Le Maréchal Sissi restera président. La dernière fois, il avait obtenu 96,9% des voix. Les maréchaux aiment les victoires larges comme des boulevards extérieurs.

Cette année, Abdel Fattah al Sissi espère faire mieux.

Ses rivaux, les grincheux, les jaloux, les libéraux qui s’impatientent, les islamistes qui redressent la tête ont tous été mis hors de combat. Le général Anan, ancien chef d’État-Major a été jeté en prison. Un colonel aussi. En voilà deux, qui ne seront jamais maréchaux.

Le président sissi est surnommé Maréchal Non non ! Hors-jeu, l’ancien Premier ministre Ahmed Chafik, un neveu de Sadate, des avocats, tous intimidés.

Comme il fallait bien un challenger, un partisan du Maréchal a dit nous voilà. Il s’appelle Moussa Mustapha Moussa et cet homme d’affaires aura fait campagne en vantant le bilan de son adversaire et en répétant de meeting en meeting tout le bien qu’il en pensait. Une vraie danse du ventre. Le culte de la personnalité est une drogue qui fait des ravages. Le résultat du plébiscite est prévu mardi. La veille, le premier avril aurait été une meilleure date, pour cette farce.

Les chiffres de la participation ?

C’était l’obsession du régime. C’est pour cela que le scrutin a été étiré sur trois jours. Le conseil électoral a menacé de lourdes amendes ceux qui négligent leur devoir civique. Le maréchal lui-même a répondu aux appels au boycott lancés par les islamistes en disant que jouer avec la sécurité du pays ne serait pas toléré.

Quel intérêt d’un scrutin dans ces conditions ?

L’énigme digne du Sphinx, c’est de se demander pourquoi il a suscité moins d’indignation que la réélection de Vladimir Poutine, il y a quinze jours.

La première raison, c’est qu’en 5000 ans, la seule fois ou les Égyptiens ont élu démocratiquement leur pharaon, c’était en 2012. Ils ont choisi un frère Musulman. Mohamed Morsi a commencé à mettre en place une république islamique. Un an après, douze à vingt millions d’Égyptiens étaient dans les rues. L’armée a ramassé le pouvoir dans le caniveau. Elle n’est pas prête de le rendre et les Égyptiens ne sont pas prêts de recommencer.

Même si le président Sissi les a déçus. La prospérité promise se fait attendre. La sécurité aussi. Le pays s’enfonce dans la guerre aux djihadistes. En ville ou les Coptes sont les cibles d’attentat. Dans le Sinaï, où l’état Islamique s’enracine. Et aussi aux confins de la Libye.

Et la victoire n’est pas une option.

L’Égypte est en première ligne.

Si le géant vacille, c’est le verrou entre l’Europe et l’Asie qui saute, le djihadisme se répand en Afrique, le chaos du Moyen Orient gagne le plus grand pays arabe.

Cet enjeu stratégique impose la prudence.

On comprend pourquoi Israël soutient l’Égypte, les États-Unis et l’Arabie saoudite aussi.

Donald Trump, le Prince MBS et Benyamin Netanyahu, c’est le trio de choc qui prétend recomposer le moyen Orient ! Avec le maréchal, ils sont quatre, comme les trois Mousquetaires.

Conséquence : le sort des Palestiniens, et pas seulement ceux du Hamas à Gaza, est scellé. Si, si !