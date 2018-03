Expulsion des diplomates : une mesure purement symbolique et théâtrale

Chaque jour, Vincent Hervouet traite d’un sujet international.

Les conséquences de l’empoisonnement d’un ancien agent russe en Grande-Bretagne, une majorité de pays européens expulse des diplomates russes. Une décision sans précédent.

Admirez cette virilité européenne ! Tremblez Moujiks, guébistes, apparatchiks, 14 pays européens prient en effet des fonctionnaires russes, plus ou moins espions, d’aller se faire pendre ailleurs.

Vous me direz qu’il est toujours plus facile d’expulser un étranger qui a un passeport diplomatique qu’un délinquant sans papier.

C’est vrai, on dirait que les ambassades russes sont pleines de types (couleur muraille) qui se tiennent prêts à monter dans le bus pour l’aéroport, avec leur valise, la fameuse valise diplomatique.

Ils ne servent pas à grand-chose, surtout au service de presse.

En expulser quelques dizaines est beaucoup moins grave que de rappeler les ambassadeurs en poste à Moscou ou carrément de suspendre les relations diplomatiques.

Dans la scène de ménage, c’est la différence entre taper du pied par terre et claquer la porte.

Et je ne parle pas des vraies représailles, qui seraient une séparation de corps… Cela aurait consisté pour les Britanniques à refuser désormais l’argent russe, à dénoncer la roublardisation de la city. Il aurait alors fallu empêcher Gazprom d’investir la semaine dernière plusieurs centaines de millions au moment même où Mme May dénonçait le Kremlin à la Chambre des communes.

Les Britanniques prennent le monde à témoin, ils font tout un tapage, mais ils ne veulent surtout pas jeter les Russes dehors, pas question de casser la vaisselle.

L’Union européenne fait front commun.

Jeudi soir, au Conseil, Térésa May a de nouveau asséné que l’empoisonnement de Serguei Skrpal par les services russes était l’hypothèse "la plus plausible". Ses partenaires de l’Otan avaient déjà manifesté leur indignation, plus ou moins spontanée, et parfois même à contre cœur. Teresa May a exigé que ceux-là aillent au-delà des phrases toutes faites, qu’ils prennent des mesures concrètes.

Le Premier ministre a dû être inspirée par le souvenir de Maggy Thatcher réclamant son chèque, au point d’ulcérer Jacques Chirac qui se demandait à voix haute ce que cette ménagère voulait de lui, en plus, sur un plateau.

Térésa May a obtenu des expulsions concertées. La France et l’Allemagne se sont mis d’accord sur quatre expulsions chacun. Les autres se sont alignés.

Le Président du Conseil, le Polonais Donald Tusk était ravi. La Pologne est toujours partante pour rejouer la guerre froide. En plus, Vladimir Poutine répétant volontiers que l’Europe n’existe pas sur le plan politique, qu’elle est mort née, il a ainsi le bonjour d’Alfred !

Est-ce que c’est une tempête dans un verre de vodka ?

Les expulsions commencent le 1° avril, difficile à prendre au tragique.

En même temps, tout ce théâtre diabolise, fabrique un ennemi. Tous participent à la surenchère. Moscou mobilise l’opinion contre l’agression permanente que complote l’occident. Et ici, on dénonce sur tous les tons la menace que constitue la Russie de Poutine qui refuse d’abandonner la Crimée, le Dombass, Bachar El Assad et la course aux armements nucléaires.

C’est embêtant car l’Europe a de vrais sujets à discuter avec la Russie. La sécurité. L’énergie notamment.