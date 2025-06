VivaTech : Renault dévoile une 4L pour les pompiers du futur

Le géant automobile Renault, accompagné de plusieurs autres entreprises, présente dans les allées de VivaTech une Renault 4 un peu particulière. En plus d'être électrique, l'exemplaire présenté s'offre une configuration aux couleurs des pompiers. Au programme : de l'IA et des drones pour aider les soldats du feu à mieux lutter contre les flammes.



VivaTech ouvre ses portes. Depuis ce mercredi, les visiteurs peuvent parcourir le plus grand rendez-vous de la tech d'Europe. Au programme : de grandes premières, dont celle présentée par un groupe d'entreprises français réunies sous la bannière de "Software République" : le véhicule de secours du futur.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Industrie automobile : Renault mise sur des robots humanoïdes en usine, une première en Europe

Un "centre de commandement mobile"

Au programme : une Renault 4 électrique totalement transformée pour devenir un centre de commandement pour aider les pompiers pendant leurs interventions. Ainsi, ici, le coffre est dédié aux ordinateurs pour superviser les opérations. Le projet, lui, a été développé avec trois unités de sapeurs-pompiers pour répondre au mieux à leurs besoins.

Sept entreprises françaises ont participé au projet, dont Renault, Orange, Dassault ou encore Atos. "On a ce véhicule qu'on a adapté en centre de commandement mobile, avec de l'intelligence artificielle, des outils de modélisation et d'analyse de données. Pour les pompiers, l'objectif, c'est d'avoir en temps réel la meilleure visualisation de l'environnement et avec eux on a travaillé autour de deux exemples : le feu de forêt et aussi les interventions en ville", explique au micro d'Europe 1, Laurence Béchon, responsable des opérations de la Software République.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Communication avec le mobilier urbain

Et ce véhicule est équipé de drones, dont la taille varie selon le lieu d’intervention. " C'est de façon à ce que le commandement dans son véhicule puisse avoir une vision beaucoup plus large. Plus il peut anticiper, plus il peut protéger à la fois les forces déployées et tous les civils présents sur la zone", souligne Marc Dehondt, responsable des systèmes d'innovations tactiques terrestres de Thales.

Enfin, véhicules et drones pourront communiquer avec le matériel urbain de JC Devaux pour, par exemple, que des panneaux d’affichage se transforment en panneaux d’alerte.