VivaTech : l'intelligence artificielle bientôt incontournable ?

C'est l'événement français qui est en train de devenir le rendez-vous européen de l'innovation et de la tech. Au salon VivaTech, plus de 2.200 exposants seront présents dès mercredi, 10.000 start-up seront représentées, et près de 100.000 visiteurs sont attendus, soit une fréquentation supérieure aux derniers CES de Las Vegas. Tous les géants américains du secteur seront présents, tout comme les grands groupes français qui en ont fait une vitrine pour mettre en avant leurs ruptures technologiques.

Bientôt possible de dialoguer avec Van Gogh ?

L'intelligence artificielle sera au cœur de cette 7e édition du salon VivaTech. Elle sera présente dans une entreprise sur cinq et pourra vous permettre par exemple de dialoguer avec Van Gogh, grâce à des avatars plus vrais que nature.

Elle sera aussi au cœur d'un casque qui analyse l'activité cérébrale d'un automobiliste pour éviter qu'il s'endorme au volant. L'intelligence artificielle sera incontournable, aussi bien chez les start-ups que dans les grands groupes comme BNP Paribas qui expérimente un dispositif pour les crédits immobiliers de ses clients comme l'explique Marguerite Bérard, directrice de la banque commerciale en France. "On est capable maintenant d'extraire des données contextualisées pour nourrir de manière automatique les dossiers de crédit. Ça soulage beaucoup nos conseillers, ça va beaucoup plus vite. Ça fait partie des choses qu'on est en train d'expérimenter et qu'on a envie de développer", indique-t-elle.

ChatGPT sur la table

L'intelligence artificielle qui sera également au cœur de l'intervention d'Emmanuel Macron mercredi. Le raz-de-marée ChatGPT nécessite des réponses en terme de régulation et cela se fera au niveau européen, mais le chef de l'État donnera mercredi les préconisations françaises.