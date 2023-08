Au CHU de Lille, un distributeur automatique d’anesthésie en chirurgie, une première mondiale

Une prouesse dans le domaine médical. Un ordinateur, mis en place par le CHU de Lille et la start-up MDoloris, analyse en temps réel la douleur ressentie par le patient grâce à la mesure de sa pression artérielle. Ce processus, vu comme révolutionnaire, est une première mondiale. Lors d'une chirurgie, certains gestes sont plus douloureux que d'autres. L'innovation permet de mieux adapter les doses nécessaires d'anesthésie délivrée.

La bonne dose, au bon moment

"Quand on a un chirurgien qui entraîne beaucoup de douleur dans l'organisme, c'est bien d'avoir un dispositif qui administre une dose élevée. Et par contre, un certain temps de la chirurgie, c'est beaucoup moins douloureux. Et à ce moment-là, c'est bien de ne pas administrer un médicament dont l'organisme n'a pas besoin", détaille Mathieu Jeanne, chef de service au pôle anesthésie et réanimation, au centre de traitement des brûlés au CHU de Lille.

"Le dispositif automatique le fait sans se tromper, là où l'anesthésiste, ça lui demande vraiment une vigilance de chaque instant", ajoute-t-il. Ce nouvel outil en bloc opératoire permettra à l'anesthésiste de se concentrer sur d'autres tâches, comme la surveillance des signes vitaux du patient, par exemple. L'innovation arrivera sur le marché fin 2024 ou début 2025.