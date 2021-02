Une start-up lance un boîtier capable de transformer un téléphone portable en PC

Et si l'on pouvait avoir la puissance d'un téléphone couplée au confort du grand écran et du clavier d'un ordinateur portable ? Ce mardi, dans sa chronique L'innovation du jour, Anicet Mbida nous présente justement le nouveau produit lancé par la start-up Leef : un boitier capable de transformer son smartphone en PC portable. La jeune entreprise a en effet eu l’idée de créer un ordinateur portable totalement motorisé par un téléphone. Autrement dit, il n’y a qu’une coque avec le clavier, l’écran et une batterie. Pas de mémoire donc, ni de microprocesseur ou de logiciels... puisque ce sont ceux du téléphone qui vont tout piloter. C'est comme si l’on branchait son téléphone à un clavier et un écran externe, intégrés dans la coque d’un ordinateur portable.

Quel intérêt si les applications ne s'adaptent pas aux deux types d'appareils ?

Justement désormais, beaucoup d'applications pour téléphone s'adaptent. La plupart des derniers Android ont en effet un mode spécial, caché, qui transforme les applications mobiles en applications de bureau, que l’on peut contrôler au clavier et à la souris.

On retrouve donc un menu "démarrer", un gestionnaire de fichiers, Outlook, Word, le navigateur Chrome… Le tout dans des fenêtres que l’on peut déplacer à sa guise. Il est même possible de faire du "glisser/déposer" comme sur les ordinateurs de bureau. Avec un énorme avantage : il n’y a rien à paramétrer, synchroniser ou transférer, puisque c’est son téléphone qui contrôle tout.

Quel est le prix d'un tel boîtier ?

Comme il n’y a ni microprocesseur, ni mémoire, les prix ne s'envolent pas et il est possible d’avoir un ordinateur portable à moins de 300 euros. On utilise beaucoup d’applications similaires entre son téléphone et son ordinateur. Cette solution permet donc de combiner les deux en un, simplement avec des boitiers différents.