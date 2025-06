«Un petit bijou de technologie» : au salon Viva Tech 2025, les lunettes connectées trouvent leur public

Clap de fin pour la 9ème édition du salon Viva Technology lancée le 11 juin dans la capitale française. Parmi les innovations présentées cette année, les lunettes connectées, commercialisées depuis deux ans, rencontrent un franc succès.

Le salon Viva Tech, le plus grand rendez-vous dédié à l'innovation en Europe, ferment ses portes ce samedi, à Paris Expo Porte de Versailles, avec une journée ouverte au grand public. Parmi les incontournables de cette édition 2025 : les lunettes connectées.

Après des débuts compliqués, le produit s'installe comme un équipement connecté indispensable, que ce soit pour la santé, en améliorant l'audition ou pour accompagner le développement de l'intelligence artificielle et apporter une aide au quotidien.

"Un petit bijou de technologie"

À première vue, la paire de lunettes semble comme une autre. Mais les visiteurs du stand d'EssilorLuxxotica pourront constater en l'essayant qu'elle a une toute autre utilité pour les personnes qui ont de légers troubles de l'audition. "C'est un petit bijou de technologie dans lequel, de façon complètement invisible, on a caché des micros et des haut-parleurs qui permettent de mieux entendre et de mieux suivre une conversation et notamment dans les environnements bruyants.

Et en fonction de là où vous allez regarder, vous avez des micros qui sont directionnels qui vont capter les sons d'une conversation et qui vont pouvoir retranscrire la voix pour que l'on entende mieux", explique Cédric Job, responsable de la distribution de Nuance Audio en France.

Grâce aux avancées de l'intelligence artificielle, il est désormais possible d'utiliser ses lunettes comme un moteur de recherche ou pour traduire un menu, explique Laurent Solly, vice-président Europe de Meta. "Avoir un assistant dans des lunettes connectées, quand vous les utilisez vous êtes époustouflés de la technologie. Cet assistant d'IA va vous accompagner dans toutes les tâches du quotidien. Dans les lunettes, c'est le saut technologique de cette année", détaille-t-elle. Et le produit à su convaincre de nombreux acheteurs : plus de 2 millions de ces Rayban Meta connectées ont été vendues dans le monde, depuis leur sortie il y a deux ans.