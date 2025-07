The Velvet Sundown : le groupe de rock qui cartonne… mais n’existe pas

Aucune tournée, aucun concert, pas d’interviews, mais déjà plus d’un million d’écoutes mensuelles sur Spotify : derrière cette ascension fulgurante se cache une surprise. The Velvet Sundown n’est pas un groupe humain, mais un projet entièrement généré par intelligence artificielle.

Une voix rauque, des riffs électrisants, des paroles mélancoliques... À première écoute, tout y est. The Velvet Sundown a tout du groupe de rock alternatif made in USA, avec ses influences qui oscillent entre Radiohead et Arctic Monkeys. Sauf que derrière les guitares saturées, il n’y a ni chanteur, ni batteur, ni bassiste. Juste des lignes de code.

Des millions d'écoutes au compteur

Le groupe a fait ses débuts sur les plateformes le 5 juin dernier, en sortant l'album Floating On Echoes. Peu après, un deuxième album intitulé Dust And Silence arrive sur les services de streaming. Et aujourd'hui, son titre Dust on the Wind issu de ce dernier album dépasse les 1,6 million d'écoutes rien que sur Spotify. Mais rapidement, les internautes ont noté des incohérences notamment des photos d'illustration très lisses, trop peut-être.

"Pas tout à fait humain, pas tout à fait machine"

Au départ, le "groupe" s'est décrit comme "un projet musical synthétique guidé par une direction créative humaine" et niait être une création d’intelligence artificielle. Puis, dans un communiqué, ils ont confirmé que le groupe était bien une création d’IA, "pas tout à fait humain, pas tout à fait machine", mais évoluant "quelque part entre les deux".

Après plusieurs jours de spéculation, le profil Spotify du groupe a donc été mis à jour : "The Velvet Sundown est un projet synthétique guidé par une direction créative humaine, composé, interprété et visualisé avec le soutien de l’intelligence artificielle."

La révélation a déclenché une vague de réactions dans l’industrie musicale. Plusieurs organisations comme la BPI (British Phonographic Industry) ou l’Ivors Academy au Royaume-Uni demandent désormais une labellisation claire des œuvres générées par IA.