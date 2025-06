VivaTech 2025 : la start-up française Habs décode les ondes cérébrales

Au salon VivaTech de Paris, qui se déroule jusqu'au samedi 14 juin à Paris Expo Porte de Versailles, la start-up française Habs présente un outil révolutionnaire. Cette technologie est capable de lire votre cerveau, afin d'exploiter ses données au service de secteurs comme la cybersécurité ou encore la santé.

Pour cette nouvelle édition, le salon VivaTech , qui se tient jusqu'au samedi 14 juin à la porte de Versailles à Paris, est consacré à l'intelligence artificielle. Et parmi les innovations présentes, le décryptage des ondes cérébrales permet différents usages, de la cybersécurité au marketing. Un outil révolutionnaire et stupéfiant.

Plusieurs dispositifs

Neuroscience, intelligence artificielle et chiffrement sont les trois spécialités de la start-up française Habs. Ce sont aussi les ingrédients qui permettent d'interpréter nos pensées et nos ressentis, des portes d'entrée que les hackers ne peuvent pas attaquer, explique Olivier Locufier, son président. "Là par exemple, je porte un dispositif qui est un disque dur cérébral. Il est authentifié et chiffré par mon cerveau. Le périphérique a la capacité d'analyse et d'envoyer les informations, donc d'y envoyer la clé d'authentification ou les chiffrements", explique-t-il. En outre, cette technologie révolutionnaire peut permettre de "sécuriser des documents", ou encore des armes, et peut aussi s'appliquer au marketing.

Le "dispositif émotionnel" permet de "détecter l'intégralité des émotions humaines ressenties", présente Olivier Locufier en équipant un individu afin de faire la démonstration. "On va lui faire goûter un macaron parce que le macaron génère énormément d'émotions. Là justement, on voit les couleurs qui s'animent un petit peu, ce qui signifie que sa mémoire est à 30%. Donc, globalement, ce n'est pas un utilisateur qui a l'habitude de manger des macarons. Par contre, on va voir que le plaisir était monté à 97%". Il y a enfin un volet sécurité routière avec la possibilité de vérifier via des lunettes connectées le taux d'alcool ou de drogue avant de prendre le volant.