Un nouveau service pour rapprocher les employés de leur lieu de travail

Mettre moins de temps pour aller travailler, c’est le rêve de bon nombre de Français. Un nouveau service vient de se créer et pourrait diminuer les temps de trajets. Il ne s’agit pas d’un nouveau moyen de transport innovant mais une idée toute simple : un service pour les ressources humaines qui a pour objectif de faire en sorte que les salariés travaillent le plus près possible d’un des sites de l’entreprise. Le programme, proposé par la startup JobiLX, fait le tour des employés, calcule pour chacun le temps de trajet en voiture ou en transports. Et s’il en trouve deux qui ont à peu près le même emploi, mais sur des sites différents, il leur proposera d’échanger leurs postes.

Caissiers, préparateurs de commandes ou conseillers financiers

Une initiative pour atteindre les 16 minutes, soit le temps de trajet idéal pour aller au boulot. Mais on en est souvent très loin. En région parisienne, par exemple, la moyenne est plutôt autour d’1h20 tous les jours, sans grèves. Evidemment le programme ne fonctionne que si l’entreprise a plusieurs sites. Mais on ne parle pas forcément d'énormes multinationales. Pour l’instant, les premiers clients sont dans la grande distribution : Carrefour, Franprix, Etam, ou encore La Poste.

Et côté candidats, il s’agit plutôt de caissiers, de préparateurs de commandes ou des conseillers financiers. Donc des employés qui n’ont pas toujours les moyens de se rapprocher de leur travail. En fait, c’est une façon de favoriser la mobilité interne dans une entreprise, mais en tenant compte du temps de trajet.

L’idéal serait que ça fonctionne, non pas seulement dans une entreprise, mais entre plusieurs firmes. C’est la prochaine étape. Même si cela reste compliqué puisqu’il faut se mettre d’accord sur les conventions collectives, reprendre l’ancienneté ou les avantages.